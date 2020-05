È ARRIVATO Il Tricity è da diversi anni presente nel listino Yamaha, che si è lanciata nel mondo delle tre ruote – non solo scooter – e, ad Eicma 2019, ha aggiornato il proprio commuter di riferimento. Il Tricity 300 m.y. 2020 si rinnova con forme leggermente riviste e lo stesso schema delle sospensioni LMW, che ricorda quello della Niken. Le ruote, tutte e tre, sono da 14” e il motore monocilindrico Blue Core eroga 28 CV. Completano il pacchetto tecnico un impianto frenante con dischi da 267 mm e un traction control disinseribile.

OPTIONAL E PREZZI IL Tricity 300 m.y. 2020 si presenta con una vasta gamma di accessori Yamaha, composti in vari pacchetti. Si parte dallo Sports Pack che comprende il parabrezza sportivo, il portatarga e le pedane in alluminio. Per chi invece usa lo scooter tutto l’anno ecco il Winter Pack, con coperta termica, scaldamanopole e paramani aumentano il comfort durante le stagioni più rigide. Infine, per chi vuole sfruttare al massimo la praticità di questo scooter, ecco l’Urban Pack con parabrezza alto, il portapacchi e il bauletto da 39 litri. Disponibile in tre colorazioni (Nimbus Grey, Tech Kamo e Gunmetal Grey) il nuovo Yamaha Tricity 300 è disponibile da luglio 2020 a un prezzo di 7.999 euro.