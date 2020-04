INDIVIDUALISMO Per la ripartenza c’è bisogno di iniziative nuove, fuori dal comune, come quella del noleggio mensile degli scooter di piccola cilindrata #Ripartoanolo pensata da Yamaha al fine di agevolare la vita di chi tra poco tornerà a popolare le strade delle metropoli, e non solo, con l’inizio della Fase 2. Una prima volta a livello nazionale che inizierà grazie alla collaborazione dei concessionari aderenti sparsi su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa permetterà di mantenere il famigerato distanziamento sociale nonché di ridurre il sovraccarico scontato che si genererà sui mezzi pubblici.

LE DICHIARAZIONI Andrea Colombi, country manager di Yamaha in Italia, spiega così l’iniziativa: “Le due (o tre) ruote sono una soluzione perfetta per lo scenario che si proporrà alla ripartenza: permettono di evitare il contatto personale dei mezzi pubblici e il traffico delle auto. Per questo motivo abbiamo pensato ad una soluzione, anche temporanea, per coloro che non hanno mai guardato alle due ruote come reale alternativa alla propria mobilità. Per provare a dare una risposta ai bisogni delle persone, ed essendo consapevoli che un acquisto oggi possa pesare sull’economia privata, abbiamo pensato ad un servizio di noleggio flessibile a prezzi equi, il servizio Fast Rent #ripartoanolo”.

COME FUNZIONA L’iniziativa consiste nell’offerta di noleggio al pubblico di uno scooter 125, da 1 a 5 mesi, per spostamenti urbani in sicurezza. Chiunque sia in possesso della patente B può scegliere tra: Tricity, D’elight, Nmax e Xenter. Il canone, che varia da 10 a 12 € al giorno per il primo mese, comprende immatricolazione, bollo, tagliandi, assicurazione RC e 800 km di percorrenza (qualora si superi questo limite, il costo sarà di 0,10 euro al km). Dalla seconda mensilità in poi il costo mensile diminuisce.

Canoni mensili di noleggio** FAST RENT: