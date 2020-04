TECH PER DAVVERO Il nuovo Yamaha TMAX (qui la prova completa) non è tech solo nel nome, come saprete la ricca versione Tech MAX mette a disposizione dei proprietari la possibilità di far comunicare tra loro il proprio scooter con lo smartphone, ciò anche grazie all’app My TMAX Connect, che Yamaha ha sviluppato con Vodafone. Utilizzando l'app dedicata, tutti i possessori di TMAX Tech MAX potranno usufruire di un'ampia gamma di servizi come il tracciamento del proprio veicolo, funzioni di avvisatore acustico e lampeggiante remoto, allarme di velocità, funzione Geofence e report di viaggio su scala europea.

PASSO PASSO La procedura, oggettivamente, non è delle più semplici, ecco perché Yamaha ha pesato ad un video tutorial per i propri clienti al fine di guidarli passo dopo passo nella registrazione e nell’attivazione del servizio. Non vi resta che seguire scrupolosamente il video qui sotto e godervi la sportività e tutti i vantaggi messi a disposizione dell’App. Il servizio il primo anno è incluso nel prezzo, a partire dal secondo anno il costo è a carico del cliente.