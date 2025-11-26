La Yamaha Ténéré 700 di Holy Moly Motorcycles si tinge dei colori Chesterfield, ad immagine e somiglianza della YZE750 Super Ténéré da corsa che partecipò alla Dakar negli anni 80. Scopriamo questa enduro stradale dal look retrò.

Yamaha Ténéré 700 Chesterfield come la YZE750 Super Ténéré della Dakar

Questa Yamaha Ténéré 700 Chesterfield realizzata da Francisco Menezes, della portoghese Holy Moly Motorcycles, assomiglia tanto alla XTZ750 Super Ténéré replica Chesterfield che vi avevamo raccontato qui (a sua volta ispirata alla YZE750 Super Ténéré ''BYRD'', Belgarda Yamaha Racing Division). Una Ténéré 700 che rinuncia al plexi e si dota di faro rettangolare e parafango alto, potendo contare sulla livrea Chesterfield che fa subito Dakar. Una vera e propria serie limitata questa della Ténéré 700 di Holy Moly Motorcycles, disponibile in sole 5 unità: la dotazione di una moderna moto stradale unità al look retrò delle mitiche regine del deserto. Mica male!

