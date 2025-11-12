Yamaha presenta le moto della gamma Supersport in versione 70th Anniversary: i prezzi di R9, R3, R125 2026

Moto novità 2026

Anche le Yamaha della gamma Supersport cambiano per il 2026. Non solo la nuova R7, presentata a EICMA, ma anche R125, R3 e R9 rispondono al richiamo del nuovo anno con un colore iconico, che celebra il 70° anniversario della Casa di Iwata: scopriamo allora caratteristiche e prezzi delle nuove versioni.

Yamaha R125, R3, R7 e R9 2026 in Anniversary White: i prezzi

R125, R3, R7 e R9 2026 si tingeranno del colore Anniversary White per celebrare il 70° di Yamaha. Le moto della gamma Supersport faranno di tutto per assomigliare alla R7 1999 in edizione limitata, versione stradale della mitica superbike: ciascun modello, come negli anni 90, adotterà anche l'iconico logo dei tre diapason in versione dorata, anziché argentata, proprio come sulle moto da corsa ufficiali Yamaha. Per la gamma Supersport l'aggiornamento al model year 2026 riguarderà anche i colori standard Icon Blue e Black. Le R125, R3, R7 e R92026 in Anniversary White saranno proposte al prezzo di 5.999 euro, 7.099 euro e 13.899 euro, vale a dire 200, 300 e 400 euro in più rispetto alle colorazioni ''standard''. Un esborso, vista la bellezza della livrea e il richiamo storico, che rende queste Yamaha decisamente interessanti. Per R7 2026, trattandosi di un modello nuovo, il prezzo è ancora top secret...

