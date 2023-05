Honda Africa Twin 750: il restauro in un video da contemplazione

Una vecchia Honda Africa Twin 750 del 1992 acquistata usata viene riportata agli antichi splendori in questo video tratto da YouTube: tutto in pochi minuti, senza chiacchiere, il restauro che passa per lo smontaggio completo, la riverniciatura del telaio, la riparazione dei radiatori e la revisione completa delle sospensioni. Oltre alla sostituzione del rivestimento della sella e a qualche riparazione extra per l'esito del primo giro di collaudo non proprio senza intoppi.

VEDI ANCHE

SE NON NE AVETE ABBASTANZA L'autore del video dice che la Honda XRV750 Africa Twin è la miglior moto di sempre e potrebbe anche avere ragione. Se non fosse che dell'Africa Twin si sono succedute diverse generazioni, tutte eccellenti o quasi. Qui la nostra prova-confronto in video delle versioni 1989, 1993 e 2016. Se poi ne cercate una recente d'occasione, qui trovate la nostra dettagliatissima video-guida all'acquisto dell'Africa Twin 1100. L'Iconica Honda ispirata alla Dakar l'avete già? Le iscrizioni per lo Honda Africa Twin Tour 2023 sono ancora aperte: una quattro giorni di curve in Corsica per spezzare la routine.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/05/2023