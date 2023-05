Honda Africa Twin Tour 2023: come partecipare e quanto costa

L'Africa Twin Tour 2023 si fa in Corsica: prezzi, date, programma e modalità di iscrizione per la vacanza in sella all'Africona

Dopo i successi degli anni passati, dal 14 al 18 giugno 2023 si rinnova l'appuntamento con l’Africa Twin Tour: destinazione Corsica per una 4 giorni di curve e natura su oltre 700 km di asfalti perfetti e scenari da favola. Il tour sarà guidato costantemente dagli istruttori della True Adventure Off Road Academy e un furgone di supporto trasporterà i bagagli e una moto di scorta per un'esperienza più rilassante.

L'Africa Twin Tour 2023 è gestito da True Adventure Offroad Academy

“Corsica Mon Amour” è il titolo di questo breve viaggio, che prevede una formula all inclusive (esclusa la benzina e le cene in nave) e la possibilità di noleggiare la moto per chi non avesse una Honda di tipo adventure o touring di almeno 500 cc e con autonomia minima di 180 km reali, in regola con il Codice della Strada. Il sovrapprezzo per il noleggio di una Africa Twin 1100 è di 400 euro. I posti disponibili sono per 20 equipaggi, quindi un massimo di 40 persone, e le iscrizioni (che si possono fare online a questo link) si chiudono il 5 giugno 2023 salvo esaurimento posti. Di seguito le quote partecipazione:

solo pilota, 1.090 euro

pilota + passeggero, 1.890 euro

supplemento moto a noleggio, 400 euro

supplemento cabina e camera singola, 300 euro

Africa Twin Tour 2023 toccherà località marittime della Corsica

VEDI ANCHE

traghetto A/R in cabina doppia Livorno/Olbia

n° 3 cene (giovedì, venerdì, sabato)

n° 3 pernotti in hotel

n° 2 pranzi on the road (giovedi, venerdì)

n° 1 pranzo in struttura (sabato)

Team composto da: 3 istruttori di guida, 2 membri dello staff sul furgone

furgone assistenza

moto di scorta

La quota NON comprende:

benzina (solo le moto a noleggio sono fornite con il primo pieno)

(solo le moto a noleggio sono fornite con il primo pieno) bevande extra rispetto ai menu dei pasti

cene in nave e pranzo libero della domenica a Bastia

Per la sicurezza dei partecipanti, è richiesto di indossare obbligatoriamente un completo di giacca e pantalone con le relative protezioni per gomiti, spalle e ginocchia, più stivaletti al polpaccio. Non è richiesto abbigliamento specifico per l’offroad in quanto si tratta di un tour stradale. Di seguito il programma dettagliato.

La Honda Africa Twin con le valigie da viaggio

La prima notte si alloggerà a 500 metri di altitudine, nel borgo di Santa Maria Sichè. Il giorno successivo ancora montagne ma il mare farà capolino, si pernotterà infatti nel borgo di Evisa ai piedi del Col de Vergiu. Terza notte, infine, nella splendida Saint Florent. Ultimo giorno, trasferimento a Bastia, per qualche ora di relax e per pranzare prima di imbarcarsi per il ritorno.

Il programma prevede il ritrovo nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 giugno presso il Concessionario ufficiale Honda Balzarini Moto, in prossimità del porto di Livorno . Accoglienza, aperitivo, briefing e ritiro delle moto a noleggio per i clienti che ne usufruiscono. Alle 21:00 si salpa in gruppo sul traghetto con pernotto in cabina privata.

. Accoglienza, aperitivo, briefing e ritiro delle moto a noleggio per i clienti che ne usufruiscono. Alle 21:00 si salpa in gruppo sul traghetto con pernotto in cabina privata. Giovedì 15 giugno si sbarca a Olbia per fare colazione in pasticceria. I primi 90 km sono sulle spettacolari strade del nord-est della Sardegna fino a Santa Teresa, dove un altro traghetto vi porterà a Bonifacio. Dopo l’approdo e la pausa caffè, via sulla panoramica verso Aullena, poi due passi di montagna e arrivo in hotel per le 18:00.

fino a Santa Teresa, dove un altro traghetto vi porterà a Bonifacio. Dopo l’approdo e la pausa caffè, via sulla panoramica verso Aullena, poi due passi di montagna e arrivo in hotel per le 18:00. Venerdì 16 giugno tappa “marathon” del viaggio. Giro intorno al Lago di Tolla, poi Colle della Scalella e Foresta di Vizzavona. Pranzo on the road in località panoramica e poi si va alla scoperta del Canyon de La Ruda, fatto di curve mozzafiato in mezzo a rocce rosse. Salita al Col di Vergio e via verso Evisa per il pernotto, attraverso la Foresta D’Aitone.

del viaggio. Giro intorno al Lago di Tolla, poi Colle della Scalella e Foresta di Vizzavona. Pranzo on the road in località panoramica e poi si va alla scoperta del Canyon de La Ruda, fatto di curve mozzafiato in mezzo a rocce rosse. Salita al Col di Vergio e via verso Evisa per il pernotto, attraverso la Foresta D’Aitone. Sabato 17 giugno giornata mare. Scesi da Evisa, e raggiunta Porto, manubrio verso Nord per raggiungere Calvì. Veloce passaggio per Ile Rousse e poi curve fino a Saint Florent. Qui si potrà scegliere se passare metà pomeriggio in relax, al mare o in piscina, o rimontare in sella per percorrere la Costa Ovest del “dito”, fino a Nonza. Chiude la giornata una cena in osteria tipica in paese.

Domenica 18 giugno l'organizzazione promette una giornata relax, ma il trasferimento da Saint Florent a Bastia è comunque tutto curve. Breve divagazione, per chi vuole, sulla Costa est del “dito”, poi pranzo libero e imbarco collettivo alle 14:00 per Livorno. Pronti a partire?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/05/2023