Honda regina del mercato: Africa Twin e X-ADV al top a febbraio. Ecco perché

Il mercato moto e scooter di febbraio conferma il segno positivo – trovate qui le moto e gli scooter più venduti nel bimestre – e le classifiche delle vendite parlano chiaro. Nei primi due mesi dell'anno ci sono sei scooter Honda nelle prime dieci posizioni – la top five è tutta della Casa di Tokio – mentre nella classifica delle moto ne troviamo una al comando e una in top ten. Quali sono le ragioni di questo successo?

X-ADV, SH 125, 150 e 350, ADV350 E FORZA 350

Nel solo mese di febbraio Honda piazza in testa alla classifica X-ADV – trovate qui la mia prova – con 864 unità immatricolate e un totale di 1.703 pezzi nei primi due mesi dell’anno. SH 350i, Forza 350 e ADV350 fanno il resto, totalizzando, in quest’ordine, 1.919 unità immatricolate, un risultato fotocopia sul totale annuo, con 3.560 unità totali. I best seller SH125 e SH150i arrivano a 1.485 unità a febbraio, 3.109 nel bimestre.

Honda Africa Twin 1100

AFRICA TWIN, CB750 HORNET, CB500F E NT1100

L’Africa Twin a febbraio è prima tra le maximoto con 451 unità immatricolate, la Hornet è in vetta al segmento delle naked medie con 166 unità e la CB500F è prima tra le naked entry level, con 82 pezzi. Nei primi due mesi la NT1100, nonostante una domanda superiore all’attuale disponibilità, è al primo posto tra le tourer con 147 unità.

Il nuovo Honda Forza 350 2023

IL SEGRETO DEL SUCCESSO Dietro questi ottimi risultati ci sono certamente anche le mancate consegne degli scorsi mesi, con tutte le difficoltà di approvigionamento di cui abbiamo parlato. Le moto arrivate in concessionaria sul finire del 2022, infatti, hanno atteso l'arrivo del nuovo anno per essere immatricolate come 2023. Ma in Honda si dicono convinti che il trend intrapreso continuerà anche nel corso dell'anno. Il motivo? Tanti prodotti di qualità, chiacchierati – e cliccati – anche dal nostro pubblico: è il caso, tra gli altri delle prove di ADV350 e nuovo Forza 350 2023, ma anche della best seller Africa Twin, protagonista del nostro primo appuntamento col nuovo format dell'usato. E non sembra essere finita qui: in arrivo ci sono le nuove XL750 Transalp e CL500...

Pubblicato da Michele Perrino, 03/03/2023