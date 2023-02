Baja Monster: la Honda XR600R replica della XR667 da rally

Ultimamente vi abbiamo parlato di alcune moto d'epoca restaurate ad hoc. In un caso si trattava di una Honda XR600R del 1985 rimessa a nuovo, nell'altro di una Honda NX650 Dominator allestita come una vera globetrotter. Oggi, però, torniamo sulla XR600R per mostrarvi una replica della XR667, la moto da corsa che nel 1991 alla Baja fu soprannominata The Monster per via delle sue prestazioni... esagerate. Ecco la moto realizzata da GPgarage.

THE MONSTER Anno 1990. La Honda XR600R lotta nella Baja 1000 contro una potentissima Kawasaki KX500 a 2 tempi. Una lotta impari, perché la Verdona ne ha troppo di più sul dritto e la XR non può che arrendersi allo strapotere di Akashi. Per il 1991 Honda prepara una XR600 più potente, con Bruce Ogilvie nel ruolo di sviluppatore: nasce The Monster. Il motore cresce fino a 667 cc, arrivano un nuovo radiatore, serbatoio e airbox in alluminio, forcella con escursione della CR e freno della Honda da cross, nonché carene a sgancio rapido... è una bomba. Forse anche troppo. In rettilineo vola ma le sollecitazioni sono talmente alte che si piegano i forcelloni, si rompono le ruote. La XR667 era andata oltre il limite strutturale del progetto di partenza e non conclude la gara.

La Honda XR667 Monster che ha corso nella Baja 1000

BAJA MONSTER I ragazzi di GPgarage volevano ricreare Il Mostro e non si sono certo risparmiati coi lavori sulla Honda XR600R del 1991. Questa XR667 replica – soprannominata Baja Monster – vanta infatti carenatura unica, serbatoio in alluminio, radiatore dell'olio, scarico personalizzato, telaietto posteriore staccabile con airbox in alluminio, forcellone in CNC, motore aumentato fino a 660 cc più tutta una serie di altri dettagli. Forse non sarà veloce come la XR667 della Baja 1000, ma certamente fa di tutto per rendere merito alle performance della mitica moto da gara.

Fonte: BikeBound

Pubblicato da Michele Perrino, 22/02/2023