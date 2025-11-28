BMW R 1300 GS e R 1300 GS Adventure 2026: colori, versioni e prezzi

Le best seller BMW R 1300 GS e R 1300 GS Adventure si presentano in versione 2026: scopriamo colori, versioni e prezzi delle maxi

BMW Motorrad ha presentato le R 1300 GS e R 1300 GS Adventure 2026 – ma anche F 900 GS e S 1000 XR – e ora è tempo di conoscere in dettaglio quali sono colori, versioni e prezzi delle due moto Adventure di Monaco.

BMW R 1300 GS 2026: colori, versioni e prezzi

La R 1300 GS 2026 si presenta nel rosso Racing Red – colore offerto di serie – ma esistono anche le varianti Triple Black, GS Trophy e Option 719.

Triple Black

La Triple Black, oltre alla livrea nera, aggiunge anche sella pilota Comfort, parabrezza elettrico, kit passeggero e cavalletto centrale.

GS Trophy

Nel caso dell'opzione GS Trophy, una delle più ricercate per via della colorazione in Racing Blue Metallic con Light White e Racing Red, la GS guadagna cerchi a raggi incrociati con canale nero – optional da 60 euro quelli con canale oro e da 570 euro quelli enduro forgiati – e sella comfort.

Option 719 Biscaya

Infine la più ricca Option 719 Biscaya in Imperial Blu metallizzato è equipaggiata con sella pilota Comfort, cerchi a raggi incrociati con canale nero oppure oro a scelta – i cerchi enduro forgiati sono offerti a 570 euro – e, oltre a kit passeggero, parabrezza elettrico e cavalletto centrale mette sul piatto anche il pacchetto estetico Shadow con componenti fresati.

Quanto costa la R 1300 GS 2026

La R 1300 GS 2026 attacca con un prezzo a partire da 21.500 euro chiavi in mano, ma per le versioni Triple Black, Trophy e Option 719 servono rispettivamente 22.380 euro (+880), 22.400 euro (+900) e 24.520 euro (+2.960).

BMW R 1300 GS Adventure 2026: colori, versioni e prezzi

BMW R 1300 GS Adventure 2026

Anche la R 1300 GS Adventure 2026 è proposta di serie in Racing Red e nelle consuete versioniTriple Black, GS Trophy e Style Option 719.

Triple Black

La Triple Black oltre al colore Black Storm metalizzato aggiunge la sella pilota e passeggero Comfort, i cerchi a raggi incrociati neri – optional da 60 euro quelli con canale oro e da 980 euro quelli enduro forgiati – e serbatoio in alluminio spazzolato con saldatura levigata.

GS Trophy

La GS Trophy in livrea Racing Blue metallic con aggiunta di adesivi in bianco e rosso si dota di cerchi a raggi con canale nero (anche qui in optional quelli con canale oro e quelli enduro forgiati, rispettivamente a 60 euro e 980 euro).

Option 719 Karakorum

Infine la Option 719 Karakorum, oltre alla colorazione Aurelius Green metallic matt, guadagna cerchi a raggi incrociati con canale color oro e manubrio anodizzato dello stesso colore – optional da 60 euro i cerchi con canale nero e da 980 euro quelli enduro forgiati – oltre a selle pilota e passeggero Comfort e pacchetto estetico Shadow con parti fresate.

Quanto costa la R 1300 GS Adventure 2026

BMW R 1300 GS Adventure 2026 è proposta con un prezzo a partire da 24.050 euro chiavi in mano, mentre per GS Trophy, Triple Black e Option 719 servono rispettivamente 24.810 euro (+760), 24.880 euro (+830) e 26.350 euro (+2.240). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di BMW Motorrad, cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 01/12/2025