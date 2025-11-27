BMW Motorrad: ecco R 1300 GS, R 1300 GS Adventure, F 900 GS e S 1000 XR 2026

BMW Motorrad svela le novità di R 1300 GS, R 1300 GS Adventure, F 900 GS e S 1000 XR model year 2026: ecco come cambiano

BMW Motorrad svela le novità 2026 delle R 1300 GS, R 1300 GS Adventure, F 900 GS e S 1000 XR. Scopriamo come cambiano alcune delle moto più importanti della gamma di Monaco con il nuovo model year.

BMW R 1300 GS e R 1300 GS Adventure 2026: novità

Le R 1300 GS e R 1300 GS Adventure 2026 restano identiche dal punto di vista tecnico, ma cambiano colori e dotazione. Per la R 1300 GS arriva la versione Trophy nella nuova combinazione cromatica White Aluminum Matt metallic/Racing Blue metallic, mentre la globetrotter R 1300 GS Adventure guadagna l'estensione dei paramani inclusa nel Pacchetto Touring e il Paramotore Enduro nel Pacchetto Enduro Pro.

BMW F 900 GS 2026: novità

La F 900 GS 2026 vede l'arrivo della versione Passion nella nuova colorazione Snapper Rocks Blue Matt metallic che sostituisce l'affascinante Sao Paulo Yellow, non più disponibile. Per la versione Trophy della maxi enduro tedesca una nuova combinazione Racing Blue Metallic/Light White/Racing Red, con telaio posteriore in Racing Red. La combinazione Lightwhite/Racingblue metallic non è più disponibile.

BMW S 1000 XR 2026: novità

Per la crossover S 1000 XR 2026 arriva, tra gli optional compresi nel Pacchetto Dynamic, la porta di ricarica USB. La versione Sport prevede invece una nuova colorazione Sage Green metallic, mentre esce di scena la Gravity Blue metallic.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/11/2025