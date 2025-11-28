Scooter novità 2026

BMW Motorrad: ecco C 400 GT e C 400 X 2026, le novità

Avatar di Michele Perrino, il 28/11/25

1 ora fa - BMW Motorrad svela come cambiano C 400 GT e C 400 X nel 2026

BMW Motorrad annuncia le novità di C 400 GT e C 400 X 2026: scopriamo come cambiano i due scooter del marchio bavarese

BMW Motorrad svela le novità di C 400 GT e C 400 X 2026, i due scooter del Marchio. Dopo R 1300 GS, R 1300 GS Adventure, F 900 GS e S 1000 XR 2026, scopriamo come cambiano i due automatici bavaresi.

BMW C 400 GT e C 400 X 2026: le novità

Le novità di C 400 GT e C 400 X 2026 riguardano solo le colorazioni, con tecnica e dotazioni che restano identiche a quelle dei model year 2025 (qui il nostro articolo/video). Per il GT la versione Exclusive guadagna la nuova colorazione Blue Ridge Mountain metallic con cerchi oro, mentre la Diamond White metallic abbandona la scena. Su C 400 X la versione Rugged può ora contare su una nuova livrea White Aluminum Matt metallic con cerchi neri. La nuova livrea sostituisce la Kalamata Matt metallic, non più disponibile.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/11/2025
