BMW Motorrad: ecco C 400 GT e C 400 X 2026, le novità

BMW Motorrad svela le novità di C 400 GT e C 400 X 2026, i due scooter del Marchio. Dopo R 1300 GS, R 1300 GS Adventure, F 900 GS e S 1000 XR 2026, scopriamo come cambiano i due automatici bavaresi.
BMW C 400 GT e C 400 X 2026: le novità
Le novità di C 400 GT e C 400 X 2026 riguardano solo le colorazioni, con tecnica e dotazioni che restano identiche a quelle dei model year 2025 (qui il nostro articolo/video). Per il GT la versione Exclusive guadagna la nuova colorazione Blue Ridge Mountain metallic con cerchi oro, mentre la Diamond White metallic abbandona la scena. Su C 400 X la versione Rugged può ora contare su una nuova livrea White Aluminum Matt metallic con cerchi neri. La nuova livrea sostituisce la Kalamata Matt metallic, non più disponibile.