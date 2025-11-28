Il casco "smart" Specter di Sena: interfono Mesh, altoparlanti Harman Kardon e noise cancelling

Modulare, ha anche luci posteriori di marcia e frenata, ed è predisposto per il Pinlock

Sena, uno dei nomi più importanti nel settore degli interfono per moto, ha presentato a EICMA 2025 un casco da turismo modulare dotato di varie tecnologie interessanti.

Specter, questo il nome, è equipaggiato col sistema Mesh 3 il quale, a detta della Casa, garantisce una qualità superiore con un audio preciso, dettagliato, con distorsione minima. Secondo Sena, si gode col nuovo Specter di una ''chiarezza sonora senza pari”. Il casco dispone inoltre di possibilità di aggiornamento Over-The-Air (OTA) tramite l’app Sena Motorcycles.

Sena Specter, il modulare ''smart'' con altoparlanti Harman Kardon, noise cancelling

Il nuovo modello è dotato di altoparlanti Harman Kardon e di un microfono boom cablato. Un’altra sua caratteristica chiave è il sistema di cancellazione del rumore basato su AI, tecnologia recentemente introdotta anche da altri marchi come Cardo e Schuberth su diversi caschi.

La sicurezza non è stata trascurata: il nuovo Specter integra luci posteriori di marcia e frenata per aumentare la visibilità. È predisposto per il Pinlock e può essere caricato durante l'uso.

Al momento non conosciamo ancora prezzo e data di arrivo sul mercato; vi terremo aggiornati.

