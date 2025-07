Schuberth Concept: qualità da modulare top di gamma a prezzo competitivo

I caschi modulari sono da sempre i migliori amici di chi la moto la usa davvero, che sia per viaggi lunghi, casa-lavoro o qualche scampagnata nel weekend. Versatilità e praticità sono le loro parole chiave. Quando si parla di modulari di qualità, Schuberth è un nome che non ha certo bisogno di presentazioni. Il protagonista di questa prova è lo Schuberth Concept, un casco che nel nome richiama il primo modulare della Casa tedesca, ma guai a pensare che sia solo una questione di nostalgia: il Concept porta con sé tutta l’esperienza maturata in decenni di sviluppo e innovazione oltre a un'anteprima mondiale per quanto riguarda le omologazioni. Ora vi dico tutto, pronti? Dai che si va!

Come si posiziona il nuovo Concept all'interno della gamma Schuberth? Appena sotto il top di gamma C5, ma attenzione: non si tratta di un prodotto di ripiego. Anzi, il Concept mantiene molte delle qualità premium che hanno reso celebre il marchio, a partire dalla produzione artigianale in Germania. La cura costruttiva si percepisce fin dal primo contatto, con dettagli curati nei rivestimenti interni e meccanismi che scorrono bene, trasmettendo anche solidità.

Comfort e silenzio, compagni di viaggio ideali

La calzata è avvolgente, meglio aprire la mentoniera per infilare il casco, gli interni sono morbidi e confortevoli, con un livello di silenziosità eccellente. Schuberth dichiara 87,5 dB a 100 km/h su una naked e, nonostante il test si sia svolto su una crossover, il comfort acustico è stato comunque notevole. Nessun fruscio fastidioso, nessun rumore meccanico che rovina l'esperienza di guida.

In sella alla BMW F 900 XR con il nuovo Schuberth Concept

Ottima la facilità con cui si adoperano i comandi, dall'apertura della mentoniera (anche con i guanti), a quella delle prese di ventilazione, presenti sulla sommità della calotta e sulla stessa mentoniera, così come il visierino parasole che ha un comando a slitta ben dimensionato sul lato sinistro della calotta.

Ottima visibilità e qualità costruttiva

Schuberth Concept: la forma della calotta è ottimizzata in galleria del vento come sui top di gamma

La visiera principale è di classe ottica 1, quindi priva di distorsioni, e arriva già equipaggiata con lente Pinlock MaxVision 70 antiappannamento. La visibilità è molto buona in ogni direzione. Come accade su molti altri caschi, il visierino parasole tende ad appannarsi un po’ di più, ma nulla di anomalo. Un plauso anche ai dettagli costruttivi: la chiusura micrometrica è facile da azionare, il cinturino ben imbottito non crea fastidi sotto il mento e la sensazione generale è di un casco ben rifinito in ogni componente. Con la mentoniera chiusa il peso è ben distribuito, ma quando la si apre – come su tutti i modulari – si avverte un leggero effetto vela, che tira un po’ la testa all’indietro. Il consiglio è di viaggiare con la mentoniera alzata solo a basse velocità o da fermi, privilegiando la sicurezza.

Omologazione ECE 22.06R per la calotta e, novità assoluta, omologazione ECE 22.06 UA (Universal Accessories) : il primo casco Schuberth compatibile con accessori non specificamente omologati insieme al casco stesso. Un bel vantaggio per chi monta interfoni di altri marchi.

Calotta in fibra di vetro sviluppata con tecnologia Schuberth proprietaria, che garantisce leggerezza e robustezza: nella taglia M il peso dichiarato è di 1.620 grammi , un ottimo valore per un modulare omologato secondo gli standard più recenti.

Interni certificati OEKO-TEX 100 , quindi privi di sostanze nocive, sfoderabili, lavabili e personalizzabili attraverso il programma Schuberth Individual: è possibile scegliere lo spessore dei guanciali e della calottina in base alla forma della propria testa.

Aerodinamica studiata in galleria del vento con turbolatori che ottimizzano il flusso d’aria e riducono i fruscii.

Presa dedicata per gli altoparlanti dell’interfono e sistema AROS (Anti Roll-Off System) che limita il rischio che il casco si sfili in caso di impatto.

Taglie, colorazioni e prezzi

Schuberth Concept: il casco può essere acquistato in tinta unita o con grafica

Il Concept è disponibile nelle taglie che vanno dalla XS alla XXXL, in quattro colorazioni monocolore (bianco, grigio, nero lucido e nero opaco) e quattro varianti grafiche. Per consultarle tutte e ottenere maggiori informazioni sulla disponibilità o i dealer più vicini a voi vi invito a visitare il sito di Alpa Distribution, importatore ufficiale per l'Italia del brand tedesco.

Il prezzo parte da 499 euro per i monocolore, mentre le versioni con grafica salgono a 599 euro.

Il verdetto

Schuberth Concept: aperto sì, ma meglio se giù dalla moto

In conclusione, lo Schuberth Concept è il modulare ideale per chi cerca qualità premium senza salire troppo con il budget. Perfetto per il mototurismo a lungo raggio ma anche per il commuting quotidiano, è silenzioso, confortevole, sicuro e ben realizzato. Se cercate il top assoluto c’è il C5, ma per molti motociclisti il Concept rappresenta già il casco perfetto per ogni occasione.

LA PROVA IN VIDEO