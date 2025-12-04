Moto novità 2026

Royal Enfield Himalayan Mana Black arriva in concessionaria per i test ride: ecco quando

Avatar di Michele Perrino, il 04/12/25

7 minuti fa - Nuova Himalayan 450 Mana Black è pronta: ecco quando arriva per i test ride

Royal Enfield annuncia un open day dedicato alla nuova Himalayan 450 Mana Black: scopriamo quando arriva in concessionaria per i test ride

Dopo avervi raccontato Royal Enfield Himalayan Mana Black da EICMA, oggi passiamo la palla a voi. Sì perché la nuova versione dell'Himalayan arriva in concessionaria per un open day speciale e i test ride.

Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black: open day e test ride

La data da cerchiare di rosso sul calendario per nuova Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black è sabato 6 dicembre 2025: dalle 10,30 alle 18 le concessionarie Royal Enfield aderenti ospiteranno un Launch Party dedicato, per permettervi di toccare con mano la nuova Himalayan 450 Mana Black, approfondirne le caratteristiche e partecipare a test ride riservati. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Royal Enfield, cliccando qui.

