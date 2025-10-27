EICMA 2025: le novità Royal Enfield raccontate da Federico Valentini. Video

Royal Enfield presenta la nuova bicilindrica 650, la versione Rally della Himalayan 450, oltre a un prototipo per la 750. Video
Sullo stand Royal Enfield a EICMA 2025, riflettori puntati sulla nuova bicilindrica Bullet 650 e sulla versione rally della Himalayan 450. Della iconica ''Hima'', risponde presente anche il prototipo della 750.
Ci facciamo raccontare tutto da Federico Valentini, Direttore Commerciale EMEA di Royal Enfield. La video intervista.
VEDI ANCHE
Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025
Tags
Royal Enfield