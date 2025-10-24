Royal Enfield: a EICMA l'Himalayan 450 con kit Rally. Ecco la Mana Black

Royal Enfield Himalayan Mana Black è l'ultima evoluzione della piccola globetrotter: scopriamo come cambia da EICMA 2025

Un nomignolo, un perché. Vola alto, Royal Enfield, e a EICMA 2025 lancia Himalayan Mana Black Edition, nuova versione della celebre moto adventure del marchio indiano. Curioso di saperne un po' di più sul nome? Prego, accomodati.

Royal Himalayan Mana Black si ispira al leggendario Passo Mana, una delle strade d’alta quota più spettacolari e impervie al mondo. Situato in India a 5.632 metri sopra il livello del mare, il Mana Pass mette a dura prova la resistenza, il coraggio e la determinazione di chi lo affronta, in condizioni che solo i più temerari osano sfidare.

Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black, anteprima a EICMA 2025

Himalayan Mana Black Edition si chiama così perché combina l'energia e l'audacia di un design inconfondibile, a un’ergonomia sviluppata per massimizzare le prestazioni off-road.

Con una finitura nera stealth e dettagli opachi, visivamente la Mana Black esprime appieno l’essenza del paesaggio da cui trae ispirazione: un carattere ruvido, resiliente, determinato.

Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black: domina il colore nero stealth

Ma la caratteristica distintiva della Mana Black Edition è la sua configurazione accessoriata di serie. Chi sceglie una Himalayan avrà una moto completa di accessori dedicati all’avventura, già montati in fabbrica.

Parliamo dei paramani Black Rally, della sella Black Rally, per un’aderenza e un comfort superiori sulle lunghe distanze, del parafango Rally progettato per i sentieri accidentati, infine dei cerchi a raggi con pneumatici tubeless, per un perfetto mix di robustezza e praticità.

Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black: i paramani Black Rally

Questa variante offre le stesse prestazioni evolute e la stessa agilità della nuova piattaforma Himalayan con motore monocilindrico Sherpa 450, che combina potenza (40 CV), controllo e sicurezza per affrontare ogni terreno, dai passi ad alta quota alla giungla urbana.

Nuova Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition è già ordinabile, a un prezzo di 6.600 euro franco concessionario.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025