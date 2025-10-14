Royal Enfield: la prossima motocicletta la acquisti... su Amazon!

Acquistare la moto su Amazon? Possibile. Sembra che Royal Enfield abbia infatti stretto un accordo col colosso dell'e-commerce, rendendo disponibili alcuni modelli per la vendita online (al momento solo in India). In futuro acquisteremo davvero le nostre moto su Amazon?

Royal Enfield: ora la acquisti su Amazon (in India)

Secondo quanto riportato dai colleghi di Visordown, Royal Enfield avrebbe concluso un accordo con Amazon per la vendita di alcuni suoi modelli. Per il momento si tratterebbe di un servizio disponibile solo sui modelli da 350 cc – inclusa la nuova Goan – e solo in alcune località indiane (Ahmedabad, Chennai, Hyderabad, Nuova Delhi e Pune).

Royal Enfield su Amazon: come funziona?

Royal Enfield Goan Classic 350

Se pensate che arrivi il corriere Amazon a portarvi sotto casa la vostra Royal Enfield, vi sbagliate. Sembra che, al momento dell'acquisto, il cliente possa scegliere il concessionario di fiducia e che sia lui ad occuparsi di consegna, immatricolazione e assistenza post-vendita. Curioso sarebbe conoscere le tempistiche della consegna, visto che Amazon è famosa per la sua consegna rapida. Chissà se in futuro questo servizio si estenderà anche in Europa e se anche altri marchi opteranno per la vendita dei loro motocicli sulla piattaforma di e-commerce. E voi comprereste mai una moto con queste modalità?

