Royal Enfield E-Himalayan elettrica, avvistata la versione (quasi) definitiva

Pubblicate da Gaadiwaadi, le immagini provenienti da un recente evento organizzato da Royal Enfield offrono una visione più chiara della Himalayan Electric nella sua configurazione quasi definitiva.
Royal Enfield sta collaudando da tempo la Himalayan elettrica, soprattutto su percorsi montuosi. L’azienda stessa aveva diffuso ufficialmente alcune immagini della versione pre-produzione della E-Himalayan, impegnata nei test su strada nella regione del Ladakh.
Royal Enfield Himalayan elettrica, la prima versione
Ora sono emerse foto più nitide del prototipo in prova, che rivelano alcuni nuovi dettagli. Anche se non tutti gli elementi risultano ancora chiari, le ultime immagini della Himalayan completamente elettrica sembrano provenire da un evento ufficiale di test su strada organizzato da Royal Enfield.
Si può notare una schiera di moto prototipo, il che suggerisce che si trattasse probabilmente di un ride dedicato alla raccolta di feedback, pratica comune per testare la motocicletta in condizioni reali.
Royal Enfield Himalayan elettrica, la versione più evoluta del prototipo
Entrando nei dettagli, la Him-E appare in una veste molto vicina alla produzione di serie, anche se con alcuni elementi ancora incompleti. Sul pannello laterale è presente un adesivo con la scritta “test bed”, che conferma lo status di prototipo sperimentale.
Nella parte frontale spiccano:
un nuovo faro a LED,
un parabrezza alto,
indicatori di direzione a LED,
un pannello laterale nero con profilo argentato, segno distintivi della versione elettrica della Himalayan.