Royal Enfield Classic 650 diventa 125 Years Special Edition: le novità

A EICMA Royal Enfield ha portato anche una versione speciale della Classic 650, passata un po' sottotraccia per via delle nuove Bullet 650 e Himalayan Mana Black. Si tratta di Classic 650 125 Years Special Edition, la moto che celebra il traguardo della Casa indiana, attiva dal lontano 1901. Scopriamo quali sono le novità di questo modello.

Royal Enfield Classic 650 125 Years Special Edition: caratteristiche

La Classic 650 125 Years Special Edition è un omaggio realizzato per celebrare questo importantissimo traguardo della Casa indiana. A caratterizzare questa speciale versione ci pensano la verniciaturah y p e r s h i f t con finitura... camaleontica che muta dal rosso all'oro, dal chiaro allo scuro in funzione della prospettiva dalla quale si osserva la moto. Allo stesso modo lo stemma 125 Years, dorato e con rilievo sul rosso, caratterizza questa speciale versione della Classic, insieme con una sella marrone ricamata. Restano invariate le caratteristiche tecniche della Classic 650 – qui la prova – dal telaio a trave tubolare in acciaio, ai cerchi a raggi da 19'' e 18'', così come il motore bicilindrico parallelo da 648 cc da 48 CV e 52 Nm (il peso è 243 kg in ordine di marcia). Royal Enfield per il momento non ha rilasciato informazioni in merito alla data di commercializzazione e al prezzo della Classic 650 125 Years Special Edition (la Classic 650 è in vendita con prezzi dai 6.800 euro ai 7.100 euro).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 27/11/2025