Nuova Triumph Tiger Sport 800 Tour: ora è pronta a portarti ovunque

Le crossover sportive hanno una doppia anima, ciclistiche e motori sportivi si abbinano a posizione di guida e dotazioni da GT, proprio come abbiamo visto nella nostra comparativa di segmento (qui il link). In quel test era inclusa anche la Tiger Sport 800 ma non nell’ultima versione rilasciata dal marchio inglese, ovvero la nuova Tiger Sport 800 Tour, che si affianca al modello standard proponendo un allestimento particolarmente completo per gli amanti dei grandi viaggi, anche in coppia, oltre a colorazioni e grafiche dedicate.

Tiger Sport 800 Tour, cosa offre di serie

La nuova arrivata si presenta come una sorta di versione full optional per quelli che delle due anime preferiscono quella turistica, per affrontare viaggi nel massimo del comfort, pronti a caricare bagagli e passeggeri e partire. Ecco cosa offre di serie la versione Tour:

Cavalletto centrale

Paramani

Manopole riscaldabili

Monitoraggio pressione pneumatici

Sella comfort doppia

Bauletto in grado di ospitare 2 caschi con schienale imbottito

Coppia di valigie laterali in tinta carrozzeria

Oltre alla ricca dotazione di serie, per sottolineare la differente caratterizzazione in Triumph hanno optato anche per delle colorazioni più sobrie ed eleganti: Carnival Red/Sapphire Black o Matt Cobalt Blue/Matt Sapphire Black, entrambe con accenti dorati.

Motore, ciclistica e tecnologia: tutto confermato sulla Tour

Dal punto di vista tecnico nessuna novità da segnare, d’altronde il progetto è recentissimo e già molto apprezzato dagli appassionati del brand inglese. Chi sceglierà la versione più turistica non rinuncerà al motore da 800 cc – per 115 CV e 84 Nm di coppia – né tanto meno alla dotazione tecnologica che include IMU, ABS e controllo di trazione cornering, oltre al cambio elettronico bi-direzionale, o alle sospensioni Showa regolabili. Il peso dichiarato dal costruttore è di 232 kg in ordine di marcia, valigie incluse.

Quando arriva e quanto costa la crossover inglese

La nuova Tiger Sport 800 Tour è già preordinabile ma sara’ disponibile nelle concessionarie a partire da marzo 2026 al prezzo di 14.195 euro franco concessionario. Vero, la base parte appena sotto i 12.000 euro (11.995 per la precisione) ma provando a configurala, pareggiando la dotazione della Tour, si arriverebbe a 14.612 euro, il vantaggio cliente è senz’altro garantito.

