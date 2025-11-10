Triumph Tiger Alpine Edition e Desert Edition, nuove versioni speciali delle 900 e 1200 GT Pro e Rally Pro

Hanno grafiche dedicate e allestimento (ancora) più ricco, con slip on Akrapovic (le 900) e selle riscaldate (le 1200)

Triumph Tiger Alpine Edition e Desert Edition - La Casa di Hinckley ha presentato due edizioni speciali delle Tiger 900 e 1200 GT Pro e Rally Pro. Le due GT Pro arrivano in variante Alpine Edition, le due Rally Pro sono disponibili in versione Desert Edition. In totale Triumph lancia quattro nuovi modelli: Tiger 900 GT Pro Alpine Edition, Tiger 1200 GT Pro Alpine Edition, Tiger 900 Rally Pro Desert Edition e Tiger 1200 Rally Pro Desert Edition.

Triumph Tiger 900 e 1200, la versione speciale su base Rally Pro è la Desert Edition

Queste nuove edizioni sono caratterizzate da grafiche dedicate e allestimenti più ricchi. Anche se sarebbe meglio dire ancora più ricchi, dal momento che Tiger 900 GT Pro, Tiger 900 Rally Pro, Tiger 1200 GT Pro e Tiger 1200 Rally Pro hanno dotazioni di serie davvero complete.

Triumph Tiger 900 e 1200, la versione speciale su base GT Pro è la Alpine Edition

Triumph Tiger Alpine Edition e Desert Edition | Disponibilità e prezzi

Le nuove Tiger sono disponibili in pre-ordine, con consegna presso i Concessionari Triumph a partire dai primi mesi del 2026. Ecco i prezzi:

Tiger 900 GT Pro Alpine Edition : a partire da 17.095 euro f.c.

: a partire da 17.095 euro f.c. Tiger 900 Rally Pro Desert Edition : a partire da 17.995 euro f.c.

: a partire da 17.995 euro f.c. Tiger 1200 GT Pro Alpine Edition : a partire da 21.995 euro f.c.

: a partire da 21.995 euro f.c. Tiger 1200 Rally Pro Desert Edition: a partire da 22.995 euro f.c.

La Triumph Tiger 900 Rally Pro Desert Edition

Triumph Tiger Alpine Edition e Desert Edition | Colori

La Tiger 900 Alpine Edition è rifinita in bianco, nero e blu, mentre la Tiger 1200 è proposta in due varianti.

La Tiger 900 Desert Edition è proposta in grigio e nero con accenti arancione, mentre la Tiger 1200 Desert Edition è disponibile in due livree.

La Triumph Tiger 1200 GT Pro Alpine Edition

Triumph Tiger 900 GT Pro Alpine Edition e Rally Pro Desert Edition | Come cambia l'allestimento

Le due Tiger 900 sono le prime della Casa ad avere di serie un silenziatore Akrapovič. La Alpine Edition ha inoltre, più del modello standard, barre di protezione motore, mentre la Desert Edition ha barre di protezione per il serbatoio, per una maggiore robustezza nell’utilizzo offroad.

La Triumph Tiger 900 GT Pro Alpine Edition

Triumph Tiger 1200 GT Pro Alpine Edition e Rally Pro Desert Edition | Come cambia l'allestimento

Le due Tiger 1200 sono dotate di serie di selle riscaldate per pilota e passeggero, Blind Spot Assist e Lane Change Assist

La Triumph Tiger 1200 Rally Pro Desert Edition

Pubblicato da Fabio Meloni, 11/11/2025