Triumph Scrambler 1200 XE 2026, novità ciclistiche a EICMA. Video

Triumph Scrambler 1200 XE 2026 - La punta di diamante della famiglia Scrambler di Hinckley si prepara alla nuova stagione col trucco rifatto e... gambe più toniche. La versione 2026 della 1200 XE ha due nuove colorazioni ''premium'' (così Triumph definisce quelle che prevedono un sovrapprezzo), verde/bianco e grigio/bianco, e nuove sospensioni. Le unità Marzocchi utilizzate fino a oggi lasciano spazio a una forcella Showa con steli di 47 mm di diametro, completamente regolabile, e a due ammortizzatori Öhlins, anche loro completamente regolabili. Invariate le altre caratteristiche. Anteprima a EICMA 2025.

Triumph Scrambler 1200 XE 2026, il bianco/verde è tra i nuovi colori ''premium'' (+600 euro)

Prezzi e disponibilità

La versione 2026 della Scrambler 1200 XE è disponibile in pre-ordine con consegne da dicembre 2025. Il prezzo di listino è 17.195 euro franco concessionario con due anni di garanzia a chilometraggio illimitato e un intervallo tra i tagliandi di un anno o 16.000 km.

Triumph Scrambler 1200 XE 2026, i nuovi ammortizzatori Ohlins completamente regolabili

Caratteristiche tecniche

La Scrambler 1200 XE 2026 è spinta da un bicilindrico parallelo fronte marcia di 1.200 cc, capace di 90 CV e 110 Nm. Ha serbatoio da 16 litri e sella a 870 mm da terra. I cerchi sono di 21'' l'anteriore e di 17'' il posteriore. Il peso in ordine di marcia è di 227 kg.

Eccola in video!

Pubblicato da Fabio Meloni, 04/11/2025