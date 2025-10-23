A EICMA 2025 fari (full LED) su Triumph Bonneville T120 e T120 Black 2026

Ora hanno cruise control, modalità di guida, ABS e TC cornering. Tra i nuovi accessori, il kit di depotenziamento A2. Video anteprima

Triumph Bonneville T120 e T120 Black 2026 - Due tra i modelli più rappresentativi della gamma Modern Classic di Hinckley guadagnano per il 2026 varie interessanti novità che rigardano sia lo stile sia i contenuti, soprattutto tecnologici. Anteprima a EICMA 2025. Una rapida panoramica.

Bonneville T120 e T120 Black 2026, arrivano modalità di guida e aiuti di guida sensibili all'inclinazione

Riguardo il look, il logo Bonneville, in argento o oro, è incorniciato da una nuova grafica circolare sui pannelli laterali. Ci sono due nuove colorazioni premium disponibili per T120 (bianco/azzurro, roso/argento) e una nuova livrea monocromatica per T120 Black. E c'è un nuovo e potente faro anteriore full LED con luci diurne DRL.

Passando alla sostanza, sono ora presenti ABS e traction control cornering, cruise control e una presa USB-C posizionata sotto la strumentazione. Inoltre, le T120 dispongono ora di due modalità di guida, Road e Rain, che adattano la risposta dell'acceleratore e il controllo di trazione alle condizioni.

Bonneville T120 e T120 Black 2026, il colore Stone Grey è il solo dei tre disponibili che non prevede sovrapprezzo

Il kit di depotenziamento per la patente A2, già disponibile per la T100, è ora utilizzabile anche sulle due T120.

Prezzi e disponibilità

Boneville T120 e T120 Black sono disponibili in pre-ordine con consegne da marzo 2026. Il prezzo parte da 14.795 euro franco concessionario, con due anni di garanzia a chilometraggio illimitato e un intervallo tra i tagliandi di un anno o 16.000 km.

Bonneville T120 e T120 Black 2026, motore twin in linea di 1.200 cc

Caratteristiche tecniche

T120 e T120 Black 2026 sono equipaggiate con un bicilindrico parallelo fronte marcia di 1.200 cc, capace di 80 CV e 105 Nm. Hanno serbatoio da 14,5 litri e sella a 790 mm da terra. I cerchi sono di 18'' l'anteriore e di 17'' il posteriore. Il loro peso in ordine di marcia è di 233 kg.

Eccole in video!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 05/11/2025