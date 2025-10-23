EICMA 2025

Triumph Bonneville T100 2026, iniezione di tecnologia e stile aggiornato

Avatar di Fabio Meloni, il 05/11/25

21 ore fa - Ora ha ABS e controllo di trazione cornering, e un nuovo faro a LED

Ora ha ABS e controllo di trazione cornering, e un nuovo faro a LED. Arriva anche la presa USB-C

Triumph T100 2026 - La mitica Bonneville è un vero e proprio status symbol. La versione 2026 evolve nello stile ed è dotata di nuove tecnologie. Il logo Bonneville, in argento o oro, è incorniciato da una nuova grafica circolare sui pannelli laterali, e ci sono due nuove colorazioni premium disponibili (bianco/nero e rosso/nero). Ora è dotata di ABS e traction control cornering, ha un nuovo e potente faro anteriore full LED con luci diurne DRL e una presa USB-C posizionata sotto la strumentazione. Dispone ora di due modalità di guida, Road e Rain, che adattano la risposta dell'acceleratore e il controllo di trazione alle condizioni di guida. Infine, può avere in optional il cruise control. Tra gli accessori, il kit di depotenziamento per la patente A2.

Triumph Bonneville T100 2026, arrivano due nuove colorazioni premium

Prezzi e disponibilità

La versione 2026 di Boneville T100 è disponibile in pre-ordine con consegne da marzo 2026. Il prezzo part da 11.695 euro franco concessionario con due anni di garanzia a chilometraggio illimitato e un intervallo tra i tagliandi di un anno o 16.000 km.

Triumph Bonneville T100 2026, la vista posteriore

Caratteristiche tecniche

La T100 2026 è spinta da un biclindrico parallelo fronte marcia di 900 cc, capace di 65 CV e 80 Nm. Ha serbatoio da 14,5 litri e sella a 790 mm da terra. I cerchi sono di 18'' l'anteriore e di 17'' il posteriore. Il peso in ordine di marcia è di 233 kg.

Triumph Bonneville T100 2026, il twin di 900 cc

VEDI ANCHE
Triumph Bonneville T120 e T120 Black 2026 in video da EICMA 2025
A EICMA 2025 fari (full LED) su Triumph Bonneville T120 e T120 Black 2026
comparativa naked entry level
Comparativa naked entry level: sfida tra CFMoto, Honda, Husqvarna, Suzuki, Triumph e Yamaha
Triumph Bonneville 400 potrebbe arrivare sul mercato? Le indiscrezioni
Triumph: è tempo di Bonneville 400? Ecco perché sì (e perché no)
Pubblicato da Fabio Meloni, 05/11/2025
Tags
EICMA 2025
Gallery
Logo Triumph
Triumph
Vedi anche