Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità: T100, T120, T120 Black, Scrambler 900 e 1200 XE, Bobber, Speedmaster

Nuovi colori, finiture curate e dotazioni più complete. Migliorano comfort, ergonomia ed efficacia e si allarga la gamma A2

Triumph, gamma Modern Classic 2026 - Tra le grandi Case europee e giapponesi, quella di Hinckley è la più prolifica nel segmento delle modern classic - per chi non lo conoscesse, quello delle moto di aspetto classico con contenuti attuali. In vista di EICMA ha annunciato interessanti novità che riguardano ben sette modelli di questa famiglia. E altre novità ancora verranno rivelate più avanti. Per il momento, scopriamo nel dettaglio le modifiche effettuate alle versioni 2026 di T100, T120, T120 Black, Scrambler 900, Scrambler 1200 XE, Bobber e Speedmaster, delle quali conosciamo anche prezzi e data di arrivo sul mercato.

Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità nella gamma - come al solito curatissima nelle finiture

Boneville T100, T120 e T120 Black 2026

Prezzi e disponibilità

Le versioni 2026 di Boneville T100, T120 e T120 Black sono disponibili in pre-ordine con consegne da marzo 2026. I prezzi di listino sono di 11.695 euro franco concessionario per la T100, mentre quello di T120 e T120 Black è di 14.795 euro franco concessionario. Con due anni di garanzia a chilometraggio illimitato e un intervallo tra i tagliandi di un anno o 16.000 km.

Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità nella gamma tra le quali la Bonnevile T100 con colorazioni inedite

Novità 2026

Presentata per la prima volta nel 1959, la mitica Bonneville è diventata un vero e proprio status symbol forte di un mix inconfondibile di prestazioni, stile e carattere british. Nella nuova veste 2026, T100, T120 e T120 Black sono riviste nel design e integrano nuove tecnologie, ovviamente senza stravolgere lo stile. Il logo Bonneville, in argento o oro, è incorniciato da una nuova grafica circolare sui pannelli laterali. Ci sono due nuove colorazioni premium disponibili per T100 e T120, e una nuova livrea monocromatica per T120 Black. Su tutti e tre i modelli sono state integrati ABS e traction control cornering, cruise control (di serie su T120 e T120 Black, disponibile come accessorio per T100), un nuovo e potente faro anteriore full LED con luci diurne DRL e una presa USB-C posizionata sotto la strumentazione.

Tutti e tre i modelli 2026 dispongono ora di due modalità di guida, Road e Rain, che adattano la risposta dell'acceleratore e il controllo di trazione alle condizioni.

Il kit di depotenziamento per la patente A2, già disponibile per la T100, è ora utilizzabile anche su T120 e T120 Black.

Caratteristiche tecniche

La T100 2026 è spinta da un biclindrico parallelo fronte marcia di 900 cc, capace di 65 CV e 80 Nm. Ha serbatoio da 14,5 litri e sella a 790 mm da terra. I cerchi sono di 18'' l'anteriore e di 17'' il posteriore. Il peso in ordine di marcia è di 233 kg.

T120 e T120 Black 2026 sono equipaggiate con un biclindrico parallelo fronte marcia di 1.200 cc, capace di 80 CV e 105 Nm. Hanno serbatoio da 14,5 litri e sella a 790 mm da terra. I cerchi sono di 18'' l'anteriore e di 17'' il posteriore. Il loro peso in ordine di marcia è di 233 kg.

Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità nella gamma tra le quali la Bonneville T120

Bonneville Speedmaster 2026

Prezzi e disponibilità

La versione 2026 della Boneville Speedmaster è disponibile in pre-ordine con consegne da aprile 2026. Il prezzo di listino è 16.695 euro franco concessionario con due anni di garanzia a chilometraggio illimitato e un intervallo tra i tagliandi di un anno o 16.000 km.

Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità nella gamma tra le quali la Speedmaster

Novità 2026

La versione 2026 della Speedmaster è caratterizzata da un profilo ribassato. Ha serbatoio più capiente (+ 2 litri per un totale di 14 litri) che va a vantaggio dell'autonomia e che ha un impatto diverso sul look. Presenta selle più larghe e comode per pilota e passeggero, mentre il nuovo manubrio ridisegnato offre una posizione di guida più naturale ed eretta, pur mantenendosi tipicamente cruiser. Sono stati introdotti ABS e controllo di trazione sensibili all’angolo di piega, un nuovo faro anteriore a LED con DRL e inediti cerchi a raggi da 16 pollici, in alluminio. Due i colori disponibili.

Anche per Speedmaster 2026 è disponibile il kit di depotenziamento per i possessori di patente A2.

Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità nella gamma tra le quali la Speedmaster, più confortevole

Caratteristiche tecniche

La Speedmaster 2026 è spinta da un biclindrico parallelo fronte marcia di 1.200 cc, capace di 78 CV e 106 Nm. Ha serbatoio da 14 litri e sella a 705 mm da terra. I cerchi sono di 16''. Il peso in ordine di marcia è di 263 kg.

Scrambler 1200 XE 2026

Prezzi e disponibilità

La versione 2026 della Scrambler 1200 XE è disponibile in pre-ordine con consegne da dicembre 2025. Il prezzo di listino è 17.195 euro franco concessionario con due anni di garanzia a chilometraggio illimitato e un intervallo tra i tagliandi di un anno o 16.000 km.

Novità 2026

La Scrambler 1200 XE 2026 sfoggia nuove sospensioni e nuove colorazioni. È ora dotata di una forcella Showa con steli di 47 mm di diametro, completamente regolabile, e di due ammortizzatori Öhlins, anche loro completamente regolabili. Due i colori disponibili.

Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità nella gamma tra le quali la Scrambler 1200 XE con sospensioni inedite

Caratteristiche tecniche

La Scrambler 1200 XE 2026 è spinta da un biclindrico parallelo fronte marcia di 1.200 cc, capace di 90 CV e 110 Nm. Ha serbatoio da 16 litri e sella a 870 mm da terra. I cerchi sono di 21'' l'anteriore e di 17'' il posteriore. Il peso in ordine di marcia è di 227 kg.

Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità nella gamma tra le quali la Scrambler 1200 XE

Scrambler 900 2026

Prezzi e disponibilità

La versione 2026 della Scrambler 900 è disponibile in pre-ordine con consegne da aprile 2026. Il prezzo di listino è 11.995 euro franco concessionario con due anni di garanzia a chilometraggio illimitato e un intervallo tra i tagliandi di un anno o 16.000 km.

Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità nella gamma tra le quali la Scrambler 900

Novità 2026

La Scrambler 900 2026 è stata rivista in profondità a partire dalla ciclistica: sono nuovi il telaio, il forcellone in alluminio, le sospensioni, l'impianto frenante, i cerchi in alluminio. ABS e controllo di trazione sono sensibili all’angolo di piega ed è stato ridisegnato il quadro strumenti, ora dotato di connettività.

Le sospensioni sono Showa, forcella con steli di 43 mm e ammortizzatori con piggyback regolabili nel precarico. Il nuovo disco freno anteriore di 320 mm abbinato a una pinza ad attacco radiale a quattro pistoncini offrono una frenata più precisa e potente.

Tre le nuove modalità di guida: Road, Rain e Off-Road. In modalità Off-Road, l’ABS viene disattivato dalla ruota posteriore per la guida in fuoristrada.

Il nuovo quadro strumenti è composto da un display LCD con schermo TFT integrato. Il modulo Bluetooth è disponibile come accessorio e permette di gestire telefono e musica, e di avere la navigazione turn-by-turn. È stata integrata una porta di ricarica USB-C, mentre tra gli accessori è ora disponibile il cruise control.

La Scrambler 900 2026 è stata rivista attentamente anche nell'aspetto. Il serbatoio da 12 litri presenta ora un profilo più angolare e un nuovo tappo, più pratico per il rifornimento, mentre i pannelli laterali, le coperture del corpo farfallato in alluminio spazzolato e le protezioni sono stati ridisegnati puntando su linearità e pulizia. Ci sono poi parafanghi più sottili, protezioni della forcella aggiornate e una staffa in stile retrò a sostegno del nuovo faro a LED. La sezione posteriore è caratterizzata da un nuovo faro a LED e da una sella dal profilo inedito.

La zona del motore vede carter verniciati a polvere, alette di raffreddamento finemente lavorate e un look pulito e ordinato nella zona del radiatore e dei cablaggi. Lo scarico 2 in 1 in acciaio inox spazzolato è stato ridisegnato.

Oltre alla colorazione standard, sono disponibili due colorazioni premium.

Per la Scrambler 900 2026 è disponibile come accessorio un kit di depotenziamento per i possessori di patente A2.

Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità nella gamma tra le quali la Scrambler 900, rivista in profondità

Caratteristiche tecniche

La Scrambler 900 2026 è spinta da un biclindrico parallelo fronte marcia di 900 cc, capace di 65 CV e 80 Nm. Ha serbatoio da 12 litri e sella a 790 mm da terra. I cerchi sono di 19'' l'anteriore e di 17'' il posteriore. Il peso in ordine di marcia è di 221 kg.

Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità nella gamma tra le quali la Scrambler 900. Qui il nuovo scarico

Bonneville Bobber 2026

Prezzi e disponibilità

La versione 2026 della Bonneville Bobber è disponibile in pre-ordine con consegne da febbraio 2026. Il prezzo di listino è 16.695 euro franco concessionario con due anni di garanzia a chilometraggio illimitato e un intervallo tra i tagliandi di un anno o 16.000 km.

Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità nella gamma tra le quali la Boneville Bobber

Novità 2026

La Bonneville Bobber 2026 è stata generosamente rivista. Rispetto alla precedente, ha un serbatoio rivisto nel profilo, nel tappo (più pratico) e con capacità incrementata a 14 litri (+2 l), mentre diverse componenti sono state ridisegnate, e ci sono due combinazioni di colori. La dotazione tecnologica prevede ora ABS e TC con funzione cornering, un nuovo potente faro a LED con DRL e una presa di ricarica USB-C sul cockpit. La sella flottante più ampia garantisce un miglior comfort ed è regolabile con un meccanismo invisibile per consentire al pilota di personalizzare la propria posizione di guida. Mentre i nuovi cerchi in alluminio vanno a vantaggio della maneggevolezza.

Tra le novità della Bobber MY26 è la disponibilità di un kit di depotenziamento che la rende accessibile ai motociclisti possessori di patente A2.

Triumph Modern Classic 2026, ben sette novità nella gamma tra le quali la Bonnevile Bobber, ora con sella regolabile

Caratteristiche tecniche

La Bonneville Bobber 2026 è spinta da un biclindrico parallelo fronte marcia di 1.200 cc, capace di 78 CV e 106 Nm. Ha serbatoio da 14 litri e sella regolabile a 690-700 mm da terra. I cerchi sono di 16''. Il peso in ordine di marcia è di 251 kg.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 21/10/2025