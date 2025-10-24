EICMA 2025: le novità allo stand Triumph raccontate da Alberto Marazzini. Video

Tante le novità Triumph, dalla nuova Trident 800 fino alla gamma Bonneville, con la T100 e le maxi cruiser Bobber e Speedmaster

Triumph persenta a EICMA 2025 la nuova Trident 800, la gamma Bonneville, ricca di novità, dalla piccola T100 fino alle maxi cruiser Bobber e Speedmaster. E ancora le Scrambler e la famiglia elettrica TXP per avvicinare i giovani al foristrada in modo facile e sostenibile. Ne parliamo con Alberto Marazzini, Marketing e PR Manager Triumph Motorcycles Italia.

Pubblicato da Isabella Galli, 06/11/2025