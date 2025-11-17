Triumph presenta Street Triple 765 RX e Moto2 Edition 2026, le nuove top di gamma

Triumph Street Triple 765 RX e Moto2 Edition 2026 sono le versioni più affilate della naked media: novità, data di arrivo e prezzi

Triumph Street Triple 765 diventa RX e Moto2 Edition 2026, due versioni affilatissime della già velocissima nuda inglese. Scopriamo quali sono le loro caratteristiche peculiari, quando arrivano e quanto costano.

Triumph Street Triple 765 RX e Moto2 Edition 2026: caratteristiche

Street Triple 765 RX e Moto2 Edition si affidano entrambe al motore della Street RS, il 3 cilindri da 765 cc con 130 CV a 12.000 giri/min e 80 Nm di coppia a 9.500 giri/min. Dove le due novità alzano l'asticella è alla voce ciclistica: le sospensioni sono infatti una forcella Öhlins NIX30 e un monoammortizzatore Öhlins STX40 piggyback, entrambi completamente regolabili. Il resto della dotazione è completata da pinze Brembo Stylema a 4 pistoncini ad attacco radiale e pompa Brembo MCS, mentre gli pneumatici sono i Pirelli Diablo Supercorsa SP V3. Le Triumph Street Triple 765 RX e Moto2 Edition hanno un peso di 188 kg in ordine di marcia (il serbatoio è da 15 litri). L'elettronica delle Street Triple 765 RX e Moto2 Edition 2026 puà contare sulla modalità ABS Track dedicata, l'ABS ottimizzato in curva, il controllo di trazione e il cambio elettronico Triumph Shift Assist.

Differenze

Non tutto identico per Street Triple 765 RX e Moto2 Edition, tuttavia. Sulla RX la piastra di sterzo è lavorata a macchina mentre il logo RX è inciso al laser sul silenziatore e sulla sella. La livrea Matt Aluminium Silver è abbinata alla tonalità Diablo Red, presente sul telaietto posteriore e sui cerchi, richiamando la Street Triple 675 RX del 2015. La Street Triple 765 Moto2 Edition, realizzata in edizione limitata, si distingue invece per la livrea Mineral Grey/Crystal White con pannelli laterali in fibra di carbonio, mentre il telaietto posteriore è in Triumph Performance Yellow. Sulla piastra di sterzo è indicato il numero di serie della moto e il marchio ''Moto2'', visibile anche all’accensione del display TFT.

Triumph Street Triple 765 RX e Moto2 Edition 2026: data di arrivo e prezzi

La nuova Street Triple 765 RX 2026 è già ordinabile presso tutti i Concessionari Triumph, con prezzi a partire da 14.395 euro e consegne a partire dal primo trimestre 2026, mentre la Street Triple Moto2 Edition 2026 – realizzata in 1.000 esemplari – sarà in consegna da giugno 2026 con un prezzo di 16.195 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/11/2025