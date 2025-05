KTM-Bajaj: operazione di salvataggio in corso

Nello scenario della crisi KTM entra in ballo anche Bajaj. Sarebbe proprio il Colosso automobilistico indiano – tramite la divisione Bajaj Auto International Holdings BV – a fornire assistenza per la ristrutturazione del Marchio austriaco attraverso un oneroso prestito. Scopriamo gli ultimi retroscena.

KTM: il piano di ristrutturazione e Bajaj

Un prestito da 566 milioni di euro – ottenuto da istituti finanziari internazionali tra cui JPMorgan Chase, DBS Bank e Citigroup – per salvare KTM. Bajaj, con la divisione Bajaj Auto International Holdings BV, sembra svolgere un ruolo fondamentale nel piano di ristrutturazione dell'Azienda di Mattighofen: la scadenza è il 23 maggio. KTM infatti è obbligata a versare qualcosa come 600 milioni di euro entro tale data, per ottemperare all'obbligo nei confronti dei creditori.

KTM e Bajaj: annuncio di un'acquisizione?

KTM 390 Adventure R 2025 in impennata

Le dichiarazioni di Bajaj

Una fase molto importante per le sorti di KTM, confermata da Bajaj stessa: ''...Vorremmo chiarire che la nostra controllata al 100%, Bajaj Auto International Holdings BV, sta negoziando e valutando diverse alternative per partecipare alla ristrutturazione di KTM AG, nell'ambito di un piano approvato dai creditori. Il coinvolgimento di Bajaj Auto BV nella ristrutturazione, nonché gli accordi a riguardo, sono in fase di finalizzazione e la Società fornirà le necessarie informazioni al momento opportuno, in conformità con l'Articolo 30 del Regolamento di Quotazione''.

Le dichiarazioni di KTM AG

KTM, dal canto suo, ha rilasciato un comunicato ieri che afferma quanto segue: ''Pierer Mobility AG e KTM AG hanno ricevuto impegni di finanziamento, subordinatamente all'esecuzione degli accordi necessari, che garantiranno che i pagamenti delle quote per l'adempimento dei piani di ristrutturazione di KTM AG, KTM Components GmbH e KTM Forschungs- & Entwicklungs GmbH possano essere effettuati puntualmente entro il 23 maggio 2025''. Bajaj, che già detiene il 49,9% di KTM AG attraverso la holding Pierer Mobility AG, prenderà il controllo del marchio austriaco? Seguiranno aggiornamenti.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/05/2025