KTM: il piano di ristrutturazione accettato dai creditori. La produzione aumenterà da marzo

Il piano di riorganizzazione di KTM AG, sussidiaria interamente controllata da Pierer Mobility AG, è stato accettato dai creditori. Dopo aver presentato istanza di procedura di ristrutturazione giudiziaria con autoamministrazione, il 29 novembre scorso, l'obiettivo di concordare un piano di ristrutturazione con i creditori entro 90 giorni pare essere stato centrato. Ecco cosa succederà ora.

KTM: adottato il piano di ristrutturazione

I creditori hanno accettato il piano di ristrutturazione presentato da KTM AG: riceveranno una quota di cassa pari al 30% dei loro crediti. Quota che deve essere versata da KTM AG all'amministratore della ristrutturazione entro il 23 maggio 2025.

Gottfried Neumeister, CEO di PIERER Mobility AG: ''Sono grato e felice oggi. KTM è tornata in pista. I nostri dipendenti hanno fatto di tutto negli ultimi tre mesi per garantire che la gara potesse continuare. Abbiamo chiuso un capitolo importante oggi. Ma un singolo capitolo non racconta mai tutta la storia. Ora possiamo continuare la grande storia di KTM. Lo facciamo per i milioni di fan KTM in tutto il mondo, ai quali siamo grati ogni giorno. Per i nostri piloti, di cui siamo dannatamente orgogliosi. E per la nostra sede austriaca, alla quale siamo profondamente legati nei nostri cuori. KTM rimane uno dei principali datori di lavoro nel settore dell'Alta Austria''.

KTM 1390 Super Duke GT 2025

KTM: quanti soldi servono per il piano di ristrutturazione

Per finanziare la quota di cassa e l'ulteriore produzione, il Gruppo necessita di un capitale di circa 800 milioni di euro. Citigroup Global Markets Europe AG, ''Citigroup'', supporterà questo processo di investimento in modo strutturato, trasparente ed efficiente nell'interesse di tutti.

KTM: la produzione

Per consentire un graduale riavvio della produzione a partire da metà marzo 2025, KTM AG riceverà risorse finanziarie per un totale di 50 milioni di euro dalla cerchia allargata degli azionisti. ''Il pieno utilizzo pianificato della capacità delle quattro linee di produzione in funzionamento a turno singolo deve essere raggiunto entro tre mesi'', fanno sapere da KTM.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/02/2025