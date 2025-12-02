Honda: la nuova CB125R cambia il look

Lo sapevate che la CB125R è la seconda ''ottavodilitro'' più venduta d'Europa? Beh ora lo sapete. Da noi la Brivido di Voge è ben distante, ma non è la prima volta che si vedono comportamenti strani all'interno delle mura domenstiche, il fenomeno TRK ha tinte marcatamente tricolori. A proposito di colori, è proprio qui la novità principale della piccola Honda CB125R 2026.
Nuovi colori per la CB125R
Presentata ampiamente aggiornata nel 2021, aggiornata dal punto di vista tecnologico nel 2024 - grazie al display TFT e nuovi blocchetti - la CB125R 2026 conferma la ''ricetta del successo'' e la accompagna con 4 nuove colorazioni:
- ‘Mat Rock Gray’,
- ‘Mat Lucent Silver Metallic’,
- ‘Zefiro Blue Metallic’
- ‘Mat Pearl Diaspro Red’
Le colorazioni hanno tonalità eleganti che ben si sposano con il concetto di ''Neo Sports Café'', presentato qualche annetto fa con l'ammiraglia CB1000R, confermata a listino nonostante l'arrivo dell'aggressivissima CB1000 Hornet.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|CB 125 R
|15 / 11
|5.090 €
|CB 300 R
|31 / 22
|5.590 €
|CB 650 R
|95 / 69
|8.790 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda CB visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Honda CB