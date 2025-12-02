Novità moto

Honda: la nuova CB125R cambia il look

Avatar di Danilo Chissalé, il 02/12/25

1 ora fa - Nuove colorazioni per la seconda naked 125 più venduta d'Europa

Honda CB125R: la seconda 125 cc più venduta d'Europa conferma le sue caratteristiche tecniche e riceve quattro nuove colorazioni

Lo sapevate che la CB125R è la seconda ''ottavodilitro'' più venduta d'Europa? Beh ora lo sapete. Da noi la Brivido di Voge è ben distante, ma non è la prima volta che si vedono comportamenti strani all'interno delle mura domenstiche, il fenomeno TRK ha tinte marcatamente tricolori. A proposito di colori, è proprio qui la novità principale della piccola Honda CB125R 2026.

Nuovi colori per la CB125R

Honda CB125R 2024 in rosso

Presentata ampiamente aggiornata nel 2021, aggiornata dal punto di vista tecnologico nel 2024 - grazie al display TFT e nuovi blocchetti - la CB125R 2026 conferma la ''ricetta del successo'' e la accompagna con 4 nuove colorazioni: 

  • ‘Mat Rock Gray’,
  • ‘Mat Lucent Silver Metallic’,
  • ‘Zefiro Blue Metallic’
  •  ‘Mat Pearl Diaspro Red’

Le colorazioni hanno tonalità eleganti che ben si sposano con il concetto di ''Neo Sports Café'', presentato qualche annetto fa con l'ammiraglia CB1000R, confermata a listino nonostante l'arrivo dell'aggressivissima CB1000 Hornet

Pubblicato da Danilo Chissalè, 02/12/2025
