Prove novità moto 2026: si comincia (con una Honda)!

Messa alle spalle EICMA le novità moto 2026 sono ormai andate – o quasi – ma il bello del nostro lavoro inizia ora, con le prove. I test con le novità moto del prossimo anno, infatti, cominciano presto, prestissimo: questa settimana sarà la volta della prima, una Honda!

Honda CB1000GT 2026

Honda presenta a EICMA la crossover sportiva CB1000GT

Sì, toccherà alla Honda CB1000GT 2026 essere messa alla prova per prima. Vi abbiamo raccontato la CB1000GT da EICMA – trovate qui il video – e Danilo ha messo a confronto – per ora solo sulla carta – la nuova crossover Honda con le sue avversarie. Ma facciamo un breve riassunto. Motore derivato da quello della CB1000 Hornet, un 4 cilindri da 1.000 cc per 150 CV e 102 Nm, abbinato a sospensioni elettroniche Showa EERA, mentre il telaietto posteriore è stato ridisegnato – integra valigie laterali removibili da 65 litri totali – e il forcellone allungato di 30 mm. Queste alcune delle novità più importanti che la nuova crossover sportiva di Honda introduce rispetto alla naked. Per sapere quanto la CB1000GT sia sportiva e quanto touring dovrete attendere Danilo: sarà lui a raccontarvi la prima prova moto di una novità 2026 nei prossimi giorni. Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/11/2025