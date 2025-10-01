Honda presenta le nuove CRF RX Enduro 2026 (e c'è anche la promo)

Honda presenta le CRF 250RX, 300RX e 450RX 2026, anche nell'accessoriatissima versione Special. Scopriamo le novità, la promo e il finanziamento delle Enduro Honda-Red Moto.

Honda CRF250RX, 300RX e 450RX (anche Special) 2026: novità

La gamma delle Honda CRF Enduro 2026 si arricchisce di una speciale colorazione dedicata, ispirata ai colori ufficiali HRC. Tra le novità figura il fianchetto sinistro, ridisegnato per consentire l’accesso diretto al filtro dell’aria senza l’utilizzo di attrezzi. Per la CRF 300RX è stato introdotto, invece, un pistone di nuova configurazione che rende la moto ancora più facile da gestire, garantendo maggior longevità e minori esigenze di manutenzione alla moto.

Honda CRF250RX, 300RX e 450RX (anche Special) 2026: la promo

E poi sulle Honda CRF RX Enduro 2026 c'è una super promo: ''E solo per le prime 200 telefonate...'' – no, scherzo – per i primi 200 clienti che ordineranno le Honda CRF Enduro o Enduro Special nei punti vendita ufficiali, in regalo il Refresh Service Kit, omaggio esclusivo dal valore di oltre 1.450 euro –1.472,40 euro iva compresa – creato appositamente per ridurre al minimo i costi di manutenzione. Il Kit verrà regalato ai primi 200 clienti che acquisteranno una nuova CRF 250/300/450 RX Enduro o Enduro Special 2026. Il kit comprende una coppia di mousse, una coppia di pneumatici, pastiglie freno anteriore e posteriore, pignone, corona bi metallo, catena, leva freno anteriore, leva frizione, filtro olio, filtro aria, brake cleaner, chain lube e 2 chili di olio motore, il tutto contenuto in una valigia ermetica Max Cases 100% Made in Italy.

Honda CRF250RX, 300RX e 450RX (anche Special) 2026: data di arrivo e finanziamento

Tutte le novità Honda-RedMoto Enduro 2026, dalla CRF250RX passando per 300RX, 450RX e versioni Special, saranno disponibili in consegna a partire dalla prima metà di ottobre. Per tutta la gamma Honda-RedMoto enduro è disponibile il finanziamento Agos senza interessi (TAN 0,00% - TAEG MAX 10,14%), che prevede importo finanziabile fino a 5.000 euro per 24 mesi.

