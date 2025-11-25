Honda CBR600RR col kit HRC Racing: ecco la versione pronta per correre in pista

Dal Regno Unito ecco Honda CBR600RR HRC Racing Kit, versione dedicata a chi vuole competere nella neonata categoria World Sportbike, ma anche a chi cerca una CBR ancor più affilata per l'uso in pista. Scopriamo tutto del nuovo kit.

Honda CBR600RR HRC Racing Kit: novità e caratteristiche

La CBR600RR con kit HRC Racing è realizzata da Honda UK. Esistono diverse configurazioni possibili: la prima prevede carene Carbonin Avio Fibre, radiatore Evotech Performance e protezione della leva freno, ma la CBR600RR con kit HRC Racing è dotata anche, dalla fabbrica, di una guarnizione della testata più sottile da 0,55 mm – il rapporto di compressione cresce da 12,2:1 a 12,4:1 – candele da corsa e molle frizione maggiorate. Per completare l'opera arrivano anche un cablaggio e una centralina da corsa, con il regime di rotazione massimo che sale di 1.000 giri fino a quota 16.500 giri/min. Le sospensioni Showa di serie ricevono un upgrade, con la forcella che monta componenti interne dedicate e il mono dotato di registro remoto per la regolazione del precarico, ma ci sono anche l'ammortizzatore di sterzo e i dischi Yutaka.

Honda CBR600RR HRC Racing Kit: prezzi

Honda CBR600RR 2024. Linee più morbide per la 600 di Tokyo

La Honda CBR600RR HRC Racing Kit così composta ha un prezzo di 11.000 sterline, l'equivalente di circa 12.500 euro (in Italia il model year 2024 è proposto a 12.190 euro). Per chi vuole il massimo sono disponibili, in aggiunta ai pezzi già citati, anche scarico completo 4in1 Akrapovič in titanio, cover motore GB Racing, tubi in treccia metallica Goodridge, manubrio e pedane Spider, catena e pignone passo 520 e verniciatura replica by Spray Bay. Con l'aggiunta di questi componenti il prezzo della CBR600RR HRC Racing cresce fino a 18.000 sterline, equivalente di circa 20.500 euro.

