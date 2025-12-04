Yamaha: nel futuro anche una nuova R1 e una Ténéré 900? Perché no

Yamaha potrebbe avere diverse frecce al suo arco. Nei prossimi 3 anni la Casa di Iwata presenterà nuovi 10 modelli e tra questi ce ne sono almeno un paio che solleticano il palato degli appassionati: si tratterebbe della nuova R1 e della Ténéré – o forse Super Ténéré? – 900. Scopriamo cosa c'è in ponte.

Yamaha: nuova R1?

L'attuale Yamaha R1 Race

Sembra che il pensiero di una nuova R1 o di una Ténéré 900 – che già esiste, ma è una special – non sia poi così campato in aria. Stando a quanto la Casa di Iwata ha affermato in una recente intervista rilasciata ai colleghi di MCN, per le due moto potrebbe esserci un futuro. Quello della R1 non sarebbe stato un addio: quando fu presa la decisione di eliminare la supersportiva dal listino, infatti, le condizioni di mercato erano molto diverse, ha ammesso il Direttore della flotta terrestre di Yamaha Motor Europe, Clément Villet. L'ipotesi di tornare subito, però, non sembra presa in considerazione: ''Tornare con l'attuale omologazione R1 ed Euro 5+ non è sufficiente. Dobbiamo proporre qualcosa di nuovo: a mio avviso, dovrebbe offrire un passo avanti in termini di prestazioni, maneggevolezza e tutto ciò che riguarda le corse''. Una R1 completamente nuova quindi: ipotesi V4 come per la M1? Chissà...

Yamaha: nuova (Super) Ténéré 900?

Yamaha Ténéré 900? No, è la MT-09 Rally Raid di Purpose Built Moto

E poi c'è la Ténéré. La 700 è una moto di grande successo – anche questo mese è in Top 10 – e il mondo adventure, si sa, è una miniera d'oro (sono loro le moto più vendute). E allora perché non c'è una – forse Super – Ténéré 900 col motore CP3? Come ammettono anche da Yamaha, manca praticamente solo lei, visto che il CP2 dà vita a MT-07, XSR, R7, Tracer 7 e, appunto, Ténéré 700. ''Abbiamo una struttura di sviluppo all'interno della nostra gamma. Non ci vuole un genio per capire che questo non si applica pienamente a uno dei nostri modelli più venduti. Ci stiamo lavorando e stiamo valutando come farlo funzionare. Gli ingegneri ci stanno lavorando, ma quando arriverà il momento non vogliamo scendere a compromessi''. Una adventure col motore CP3 da 890 cc che sia all'altezza del nome Ténéré, con cerchi da 21'' e 18'' e una proverbiale attitudine al fuoristrada, riferiscono dalla Casa di Iwata. Stando a quanto dicono in quel di Yamaha, insomma, sembra stiano sudando sette camicie per riuscire nell'impresa. Siamo certi che ce la faranno!

