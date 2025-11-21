Kawasaki Z900? No, è una Yamaha (anche se non sembra)

Si chiama Tydirium e sembra una Kawasaki Z900. In realtà questa naked non ha niente a che vedere – o quasi – con la nuda di Akashi (della quale trovate i prezzi 2026 qui). Quindi, di che moto si tratta? Spoiler: è una Yamaha!

Yamaha R1 “Tydirium”: la naked che sembra una Kawasaki Z900

Tydirium: la Yamaha R1 stretfighter, vista laterale

Questo strano ibrido dalle sembianze di una Kawasaki Z900, Tydirium, è in realtà una Yamaha R1. L'autore di questa moto special è Xavi Dynamische, appassionato di streetfighter. Gli mancava una 4 cilindri ed ecco che allora ha preso una R1 del 2002 e si è dato da fare. Al posteriore ha realizzato un telaietto a mano e ha montato un codino di una Yamaha R1M del 2015 con una sella Pro-Fiber Racing Solution. Il faro anteriore arriva da una Kawasaki Z800, mentre il puntale è in fibra di carbonio, mentre il largo manubrio ABM da 900 mm con riser, lo scarico personalizzato con rimozione EXUP e il radiatore racing completano il quadro. Il telaio è stato dipinto in nero da handmadesoul, mentre è stato realizzato dallo stesso Xavi: da qui, con questo misto di nero lucido e opaco, il nome della moto, Tydirium (la navetta personale di Darth Vader). Tra una modifica e l'altra questa R1 tira fuori oltre 150 CV per circa 170 kg a secco – meno di 200 kg in ordine di marcia – il tutto senza elettronica, alla vecchia maniera. Niente male, vero?

Fonte: BikeBound

Pubblicato da Michele Perrino, 22/11/2025