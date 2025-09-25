QJ Motor SRT 600 S: spunta la variante con cerchi in lega della crossover (e che prezzo!)

QJ Motor SRT 600 S è la crossover stradale del marchio cinese: cerchi in lega, dotazione (più) ricca e prezzo super (almeno in UK)

La SRT 600 S non sarebbe che l'ultima delle crossover di QJ Motor. Il nostro Danilo ha provato prima la gemella con cerchi a raggi, la SRT 600 SX e, più recentemente, la SRT 700 SX. Scopriamo le ultime sulla versione S, spuntata in Regno Unito.

QJ Motor SRT 600 S: novità e caratteristiche

Nessuna novità di rilievo per la SRT 600 S sotto il profilo tecnico: rispetto alla sorella SRT 600 SX monta cerchi in lega in luogo di quelli a raggi. Telaio tubolare in acciaio, sospensioni regolabili in compressione ed estensione, pinze freno ad attacco radiale, il tutto con un motore bicilindrico DOHC da 554 cc capace di 56 CV a 8.250 giri/min e 54 Nm a 5.500 giri/min, per oltre 170 km/h di velocità massima. L'altezza della sella, di 845 mm sulla SX, scenderebbe a 830 mm sulla versione S. Il peso della SRT 600 SX è di 220 kg in ordine di marcia (il serbatoio è da 20,5 litri) e tutto lascia intendere che quello della versione S sia simile, se non uguale.

QJ Motor SRT 600 S: dotazione

Sulla SRT 600 S, proprio come sulla SX, c'è di serie praticamente tutto: cavalletto centrale, paramani, paramotore in alluminio, manopole e sella riscaldabili, display TFT da 7'' con connettività e possibilità di mirroring/navigazione turn by turn tramite app, ma anche sensore per la pressione – e la temperatura! – degli pneumatici, prese USB, ABS e controllo di trazione disinseribili. La QJ Motor SRT 600 S, rispetto alla sorella con cerchi a raggi, sembra evolversi sotto il profilo dell'elettronica offrendo, secondo quanto riportato dai colleghi di Visor Down, anche 2 riding mode.

QJ Motor SRT 600 S: arrivo e prezzo

La SRT 600 S è sbarcata Oltremanica, ma non è detto che arrivi in Italia. In Regno Unito sembra sia offerta in promo a un prezzo pazzesco, l'equivalente di 5.300 euro, incluso il tris di valigie (in Italia la SRT 600 SX è a quota 5.540 euro con bauletto incluso). A voi interesserebbe vedere la QJ Motor SRT 600 S anche da noi? Fatecelo sapere nei commenti!

Pubblicato da Michele Perrino, 25/09/2025