QJ Motor SRT 900 SX 2025: colori e prezzo della crossover

QJ Motor SRT 900 SX 2025 è la crossover che prende il posto della SRT 800 SX nella gamma ''Enduro'' della Casa cinese. Scopriamo colori e prezzo di questo modello.

QJ Motor SRT 900 SX 2025: colori e prezzo

QJ Motor SRT 900 SX 2025 in nero e oro

Vi abbiamo raccontato le caratteristiche di SRT 900 SX 2025 in un articolo dedicato – lo trovate qui – e oggi ci concentreremo su colori e prezzi della crossover. La SRT 900 SX 2025 è disponibile in 3 colorazioni, tutte con cerchi oro: verde/nero, rosso/grigio e nero con dettagli oro (foto sopra). Il prezzo della nuova crossover QJ Motor è di 8.990 euro, mentre con 500 euro in più è possibile acquistare il tris di valigie in alluminio.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/09/2025