Buell SuperTouring: la nuova sport-tourer è in cantiere (per il 2025)

Buell sembra essere partita col piede giusto nel 2023. Dopo aver presentato la Super Cruiser – realizzata in collaborazione con Roland Sands – è arrivata anche la SuperTouring. Scopriamo tutto sulla nuova moto sport-tourer.

COM'È FATTA Linee possenti e squadrate, coi due fanali anteriori che assomigliano a due grandi occhioni. La Buell SuperTouring forse non sarà bellissima, ma certamente si nota tra mille. Il motore V2 da 1.190 cc esprime in questa configurazione 185 CV a 10.600 giri/min e 138 Nm di coppia a 8.200 giri/min.

La SuperTouring di Buell arriverà nel 2025

VEDI ANCHE

MASSICCIA Vistoso anche il comparto ciclistico, col solito disco perimetrale all'anteriore – come da tradizione Buell – e l'enorme telaio in alluminio che abbraccia il V-Twin. Il forcellone, anch'esso massiccio nelle forme, vede sopra di esso un telaietto posteriore a traliccio esile, vistosamente orientato verso l'alto: per il passeggero si preannuncia vita non facile...

QUANTO COSTA La Buell SuperTouring sarà disponibile dal 2025 al prezzo di 21.995 dollari, l'equivalente di oltre 20.500 euro al cambio attuale.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/03/2023