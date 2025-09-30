La Buell Super Cruiser è entrata ufficialmente in produzione. Arriverà in Italia?

La Buell Super Cruiser è ufficialmente entrata in produzione e da pochi giorni può essere ordinata sul sito della Casa. Il prezzo, negli Stati Uniti, è di 25.900 dollari, equivalente a poco più di 22.000 euro. Attualmente Buell non ha un importatore in Italia, e non è scontato che qualcuno si prenda la briga di iniziare con la Super Cruiser l'iter per l'omologazione Euro 5+, che ha parametri diversi da quelli che devono rispettare le moto in Nord America, per cui non sappiamo se potremo guidarla o meno. Ma di sicuro vorremmo! La Super Cruiser è una... cruiser super di nome e di fatto:
- Motore bicilindrico a V di 72° di 1.190 cc
- 175 CV e 128 Nm
- Telaio in tubi di acciaio
- Forcellone in alluminio
- Sospensioni FOX
- Cerchi in alluminio di 17''
- Dischi anteriori di 320 mm con pinze Brembo monoblocco
- 50° di angolo di piega massimo
- Serbatoio da 15 litri
- Gomme Dunlop Sportmax Q5A
- Sella a 815 mm da terra
- Peso di 220 kg in ordine di marcia, senza benzina
- Elettronica? Nella scheda tecnica ufficiale non se ne parla...
Buell Super Cruiser, 175 CV per 220 kg in ordine di marcia, senza benzina: mica male...
Buell Super Cruiser, il video ufficiale
Qui il video realizzato dalla Casa