La Buell Super Cruiser è entrata ufficialmente in produzione. Arriverà in Italia?

La Buell Super Cruiser è ufficialmente entrata in produzione e da pochi giorni può essere ordinata sul sito della Casa. Il prezzo, negli Stati Uniti, è di 25.900 dollari, equivalente a poco più di 22.000 euro. Attualmente Buell non ha un importatore in Italia, e non è scontato che qualcuno si prenda la briga di iniziare con la Super Cruiser l'iter per l'omologazione Euro 5+, che ha parametri diversi da quelli che devono rispettare le moto in Nord America, per cui non sappiamo se potremo guidarla o meno. Ma di sicuro vorremmo! La Super Cruiser è una... cruiser super di nome e di fatto:

Motore bicilindrico a V di 72° di 1.190 cc

175 CV e 128 Nm

Telaio in tubi di acciaio

Forcellone in alluminio

Sospensioni FOX

Cerchi in alluminio di 17''

Dischi anteriori di 320 mm con pinze Brembo monoblocco

50° di angolo di piega massimo

Serbatoio da 15 litri

Gomme Dunlop Sportmax Q5A

Sella a 815 mm da terra

Peso di 220 kg in ordine di marcia, senza benzina

Elettronica? Nella scheda tecnica ufficiale non se ne parla...

Buell Super Cruiser, 175 CV per 220 kg in ordine di marcia, senza benzina: mica male...

Buell Super Cruiser, il video ufficiale

Qui il video realizzato dalla Casa

