La Super Cruiser di Buell è un successo: già 120 milioni di dollari in preordini

BUELL UNICA Poche Case sono state in grado di dividere i pareri dei motociclisti come Buell. Fin dalla sua nascita si è posta l’obiettivo realizzare i desideri di chi ama il V twin Harley-Davidson ma anche la guida sportiva, per alcuni una trovata geniale, per altri una combo insostenibile. La storia del marchio americano è di quelle burrascose, i momenti di gloria si sono spesso alternati a crisi profonde, specialmente in termini di vendite, ma con la nuova Super Cruiser 1190 potremmo assistere all’ennesima resurrezione dato il gran numero di ordini ricevuti in questi mesi.

UN DRAGSTER OMOLOGATO Le specifiche della Super Cruiser le avevamo già analizzate (qui il link del nostro articolo), ma rinfreschiamoci la memoria. Il motore è il bicilindrico ad altissime prestazioni della sorella naked 1190 SX, accreditato di quasi 180 CV e circa 140 Nm di coppia mentre il telaio, realizzato in collaborazione con il customizzatore statunitense Roland Sand, è un traliccio in acciaio super leggero, che contribuisce a fermare il peso a soli 204 kg a secco, notevole per una cruiser. Dalle ultime foto ufficiali, il protagonista del design è uno scarico artigianale con 4 collettori (una per ogni valvola di scarico, decisamente raro per un V2) in acciaio inox con terminale rialzato in titanio firmato SC Project. Non fatevi trarre in inganno dalle sue forme, dettagli come i supersportivi pneumatici Dunlop Q5S, insieme all’altezza delle pedane, lasciano immaginare una luce a terra di tutto rispetto, non nascondono la voglia della Super Cruiser di piegare.

TECNOLOGIA, PREZZI E RIVALI Il pacchetto elettronico della Super Cruiser 1190 non è ancora stato definito, dalle immagini si nota solo una strumentazione TFT e fari a LED sia all’anteriore che al posteriore.La nuova Buell Super Cruiser 1190 è pre-ordinabile sul sito ufficiale versando 50 $, e pare che siano già stati incassati 120 milioni di dollari, una cifra decisamente importante che fa ben sperare per il successo del modello e, di conseguenza, per il futuro della Casa.Il prezzo è ancora ignoto ma dovrebbe oscillare tra i 20 e i 30 mila dollari negli Stati Uniti (dato che per ora non sembrerebbe essere destinata al mercato europeo).In questo “segmento” è l’esagerazione a vincere: ecco allora che la Buell si avvicina come filosofia a moto come la Ducati Diavel V4, che fa della guida sportiva il suo cavallo di battaglia, e la Triumph Rocket III, che vanta cubatura e coppia automobilistica.

Pubblicato da Alessandro Moro, 14/10/2023