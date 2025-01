Indian Sport Chief RT e Super Chief Dark Horse 2025: novità e prezzi

Indian Motorcycle presenta Sport Chief RT e Super Chief Dark Horse 2025: dopo le novità della gamma Bagger e Touring – su tutte Chieftain e Roadmaster – ecco le novità in quella delle Cruiser. Scopriamo tutte le novità dei due modelli.

La nuova Sport Chief RT 2025 vuole alzare il livello delle prestazioni della Sport Chief con componenti premium e caratteristiche di guida superiori, nonché una maggiore personalizzazione della moto. Tra le novità della nuova Sport Chief RT di Indian Motorcycle troviamo la presenza delle borse rigide con chiusura a scatto da 37 litri di capacità (disponibili su tutte le altre Chief come optional).

Indian Sport Chief RT 2025: sella e manubrio

Sulla Sport Chief RT 2025 è nuova anche la sella 2-Up High Bolster, anche questa disponibile come accessorio su tutta la linea Indian Chief. La sella della nuova Sport Chief RT ha un design elegante e 127 mm di imbottitura, un look aggressivo ma anche una maggiore comodità per pilota e passeggero. Sul manubrio, invece, i riser lavorati da 152 mm aggiungono uno stile premium e un'ergonomia sportiva, mentre le pedane avanzate mantengono le gambe del pilota in una posizione più rilassata e confortevole, con la carenatura laterale e il parabrezza da 165 mm che offrono protezione dal vento rispetto alle Chief di serie. Sport Chief RT è dotato di cerchi in lega leggera da 19 pollici all'anteriore e da 16 pollici al posteriore in lega leggera, con pneumatici Metzeler Cruisetec.

Indian Sport Chief RT 2025: elettronica

Sulla Indian Sport Chief RT 2025 troviamo il display touchscreen da 101 mm powered by Ride Command dotato di connettività e sistema di navigazione turn-by-turn. Tra le altre dotazioni della RT ci sono il cruise contrl, il sistema key less, l'ABS, le luci LED e una porta di ricarica USB.

Indian Sport Chief RT 2025: motore

Il cuore della Sport Chief RT 2025 è il Thunderstroke 116, bicilindrico a V da 1.890 cc di Indian Motorcycle raffreddato ad aria. La Sport Chief RT eroga una coppia massima 156 Nm ed è dotata di 3 modalità di guida, Sport, Standard e Tour.

Indian Sport Chief RT 2025: ciclistica

La ciclistica della Sport Chief RT si affida a una forcella rovesciata KYB e una coppia di ammortizzatori Piggyback regolabili ad alte prestazioni di FOX (con regolazione in compressione ed estensione). Le pinze freno Brembo ad attacco radiale a quattro pistoncini con dischi semiflottanti da 320 mm si occupano invece di fermare la Sport Chief RT, il cui peso è di 322 kg col pieno.

Indian Super Chief Dark Horse 2025

Al fianco della Sport Chief RT viene lanciata la nuova Super Chief Dark Horse. Per lei – come dice il nome – finiture dark e, come la Super Chief Limited, allestimento ricco, con plexi alto e borse morbide. Come ogni Indian Chief anche la Dark Horse è equipaggiata col motore Thunderstroke 116 raffreddato ad aria da 1.890 cc per 156 Nm e viene fornita di serie con funzionalità premium, tra cui il display touchscreen da 101 mm alimentato da Ride Command,, modalità di guida, cruise control, accensione key less e funzionalità di ricarica USB.

Le nuove Sport Chief RT e Super Chief Dark Horse 2025 di Indian Motorcycle sono proposte entrambe al prezzo di 24.990 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Indian, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/01/2025