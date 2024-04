Nuova Indian Scout 2025 si fa in cinque: Bobber, Sport, Classic, Super e 101

Indian presenta la nuova famiglia Scout 2025: 5 modelli – Bobber, Sport, Classic, Super e 101 – con nuovi motore, telaio e oltre 100 accessori per personalizzarle. Andiamo a scoprire caratteristiche e differenze delle nuove Scout 2025 (qui invece trovate la video presentazione).

Il nuovo V-Twin da 1.250 cc raffreddato a liquido, condiviso da tutta la gamma Scout 2025, è capace di 105 CV e 108 Nm (che diventano 111 CV e 109 Nm sulla 101 Scout) ed è abbinato a un cambio a 6 marce. La dotazione ''Standard'' di serie prevede un quadro strumenti analogico, accensione con chiave, faro a LED, indicatore del carburante e ABS. Con l'allestimento ''Limited'' arrivano anche cruise control, traction control, modalità di guida – Sport, Standard e Tour – e presa USB. Col ''Limited + Tech'' il display diventa un ricco touch da 4'' e l'accensione diventa keyless.

Indian: la Scout Bobber 2025

Per la Scout Bobber, manco a dirlo, stile aggressivo e look da bobber: parafanghi corti e pochi fronzoli. Peso in ordine di marcia di 246 kg – serbatoio da 13 litri per tutte – e altezza sella di 665 mm (la più bassa). Sul piano della ciclistica la forcella tradizionale ha 120 mm di escursione i due ammortizzatori al posteriore 51 mm – la più bassa del lotto – mentre i cerchi sono da 16'' a razze con pnuematici Pirelli MT60RS 130/90 e 150/80. I freni, uguali per tutta la gamma – 101 esclusa – sono due dischi da 298 mm: quello all'anteriore, semi flottante, ha pinza a 2 pistoncini, mentre al posteriore la pinza è a singolo pistoncino. La dotazione elettronica di serie è ridotta all'ABS, servono gli allestimenti Limited e Limited + Tech per il resto.

Indian: la Sport Scout 2025

Per la versione Sport crescono peso e altezza sella, rispettivamente a 248 kg e 680 mm, ma anche l'escursione al posteriore, fino a 76 mm. Cambiano anche i cerchi, entrambi da 19'', con pneumatici Metzeler Cruistec 130/60 e 150/80. Due dischi da 298 mm per l'impianto frenante: quello all'anteriore, semi flottante, ha pinza a 2 pistoncini, mentre al posteriore la pinza è a singolo pistoncino. La Sport Scout è l'unica, insieme alla 101, ad avere un piccolo cupolino, ma la dotazione elettronica di serie è ridotta all'ABS, servono gli allestimenti Limited e Limited + Tech per arricchirla.

Indian: la Scout Classic 2025 è alla base della gamma

La più classica e la più cromata è lei, la Scout Classic. Il peso sale a 252 kg, mentre la sella come sulla Sport è a quota 680 mm. I cerchi in questo caso sono entrambi da 16'' a raggi con pneumatici Pirelli Night Dragon 130/90 e 150/80. Anche per lei due dischi da 298 mm: quello all'anteriore, semi flottante, ha pinza a 2 pistoncini, mentre al posteriore la pinza è a singolo pistoncino. Classica anche la dotazione che, di serie, prevede solo l'ABS.

Super 2025: la più touring della gamma Indian Scout

La più grande delle Scout 2025 è la Super. Anche per lei tante cromature e un peso superiore, 268 kg in ordine di marcia: il motivo è semplice, la Super guadagna borse morbide laterali e un cupolino più abbondante, per viaggiare. Di serie per lei controllo di trazione, riding mode, cruise control, presa USB e sistema keyless. Sella sempre a 680 mm, cerchi da 16'' a raggi e Pirelli MT60RS 130/90 e 150/80 come sulla Bobber, ma l'escursione è come sulle altre Scout, 120 mm e 76 mm.

Indian 101 Scout: la top di gamma per gli sportivi

La punta di diamante della gamma è lei, la 101 Scout. Motore più performante e peso di 249 kg, la seconda sulla bilancia dopo la Bobber. Dietro si distingue per la presenza di due ammortizzatori Piggyback regolabili – l'escursione resta a 76 mm – mentre davanti la forcella, anch'essa regolabile, è a steli rovesciati (sempre 120 mm di escursione) ed è accoppiata a pinze Brembo ad attacco radiale che mordono due dischi. Cerchi da 19'' e 16'' e Metzeler Cruistec 130/60 e 150/80. Dotazione ricca anche per lei, come sulla Super Scout. Sella sempre a 680 mm.

La gamma Indian Scout 2025 attacca con la Scout Bobber a 15.390 euro, mentre per Classic e Sport ne servono 15.690. L'esborso sale invece a quota 18.990 euro per la Super Scout e la 101. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Indian Italia.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/04/2024