Indian FTR x RSD Super Hooligan: l'edizione limitata ispirata alle corse

Dalla collaborazione tra Indian Motorcycle e Roland Sands Design (RSD) nasce FTR Super Hooligan, edizione limitata ispirata alla moto che corre nell'omonimo campionato dell'AMA, negli Stati Uniti. Scopriamo novità, caratteristiche e prezzo della moto.

LOOK RACING Livrea nera metallizzata con grafiche da gara Super Hooligan, telaio Indian Motorcycle Red e cerchi con accenti dorati abbinati. Sulle tabelle portanumero, davanti e di lato, il col numero 1, sul codino i loghi degli sponsor del team di gara. Radiatore, parafango anteriore e forcella con grafiche speciali sono disponibili come optional.

La FTR x RSD Super Hooligan

CARATTERISTICHE TECNICHE Costruita sulla base del modello FTR R Carbon, la FTR x RSD Super Hooligan sfoggia forcella e ammortizzatore piggyback Öhlins completamente regolabili – vera differenza tecnica con la FTR R Carbon – mentre il doppio disco anteriore resta Brembo con pinze radiali a 4 pistoncini. Non manca il display touchscreen da 4'' Ride Command offre informazioni, modalità di guida selezionabili, connettività Bluetooth e USB. Scarico Akrapovič e paracalore, insieme ai componenti Gilles Tooling, tra cui piastre posteriori regolabili, tappo dell'olio, tappo del radiatore e stabilizzatori per il manubrio, completano le finiture di pregio della FTR RSD Hooligan.

Dettaglio del codino della FTR x Roland Sands Super Hooligan

ARRIVO E PREZZO La FTR x RSD Super Hooligan di Indian Motorcycle è prodotta in serie numerata e solo 150 dei 300 esemplari totali saranno disponibili al di fuori del Nord America. Il prezzo per la Super Hooligan è a partire da 21.490 euro.

Aaron Jax, vicepresidente di Indian Motorcycle: ''Il termine 'hooligan' ha assunto un significato del tutto nuovo nel mondo delle moto, caratterizzato da un atteggiamento ribelle e impavido che pone il divertimento in moto al di sopra di ogni altra cosa, ed è proprio questo il significato della nuova FTR. Roland Sands ha aperto questa strada e ha costruito il marchio RSD intorno allo stile di vita da hooligan. Dai giri sugli ovali sterrati in sella a cruiser di media cilindrata, alle odierne gare competitive della serie MotoAmerica, l'etica della guida hooligan non è cambiata''.

Roland Sands, fondatore di RSD: ''Super Hooligan è sempre stato qualcosa di più di una semplice gara. Si tratta di superare i limiti e di divertirsi in moto con gli amici. Lontano dalle moto completamente carenate che si vedono normalmente in pista, una moto Super Hooligan ha un atteggiamento disinvolto e un'estetica personalizzata con un propulsore a vista. Quando Indian Motorcycle ci ha chiesto di progettare una Indian FTR per i clienti, è stata una scelta naturale e non vedevamo l'ora di partecipare''.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/02/2024