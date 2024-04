Indian FTR 2024: quattro nuovi colori per la nuda americana

Negli ultimi mesi le novità Indian Motorcycle non si sono fatte mancare. Dopo la nuova Scout 2025, la FTR x RSD Super Hooligan ispirata alle corse e la Roadmaster Elite, ora è tempo di parlare delle nuove colorazioni delle FTR 2024.

I NUOVI COLORI

La Indian FTR 2024

Nella gamma Indian ci sono 4 nuove colorazioni per la nuda americana. La Indian FTR 2024 ''base'' si presenta in Indy Red con accenti bianchi su serbatoio e ammortizzatore, mentre telaio e ruote restano neri. La FTR Sport, invece, guadagna 2 nuove colorazioni: la Granite Gray Blue, che al grigio del telaio mette a contrasto ruote e molla dell'ammortizzatore blu e la Storm Gray Black che, al grigio della carrozzeria, abbina telaio e ruote in rosso. La FTR R Carbon, invece, guadagna telaio e cerchi in rosso scuro, quasi a voler fare l'occhiolino alla più ricca versione FTR x RSD Super Hooligan ispirata all'omonimo campionato.

VEDI ANCHE

I PREZZI

La nuova colorazione della Indian FTR Sport 2024

La nuova Indian FTR 2024 attacca a 15.990 euro, mentre per la FTR Sport ne servono almeno 17.790, proprio come per la FTR Rally. La FTR R Carbon alza la posta fino a 19.990 euro, mentre per FTR x RSD Super Hooligan e FTR 100% R Carbon l'esborso sale a 21.490 e 21.790 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/04/2024