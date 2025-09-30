Norton V4 2026, in arrivo a EICMA la nuova supersportiva inglese (indiana)?

Sarà la prima di sei nuovi modelli che nasceranno su ben tre piattaforme inedite di motore

Norton V4 - Mancano meno di due mesi all’inizio di un nuovo capitolo nella storia di Norton Motorcycles, che ha annunciato l'arrivo di una nuova linea di sei modelli, supportata dal colosso indiano TVS Motor (il quale ha acquistato il brand inglese nel 2020). Tra le prime moto che verranno presentate c’è la supersportiva V4, ''catturata'' in fase di collaudo dalla testata inglese MCN. Novità 2026, la V4 segna un netto distacco dalla recentemente dismessa V4SV, evolvendosi in un’opzione moderna e, ovviamente, conforme agli standard Euro5+, ovvero pronta per la vendita sul mercato globale.

Norton V4, in arrivo a EICMA?

Noirton V4, quando sarà in vendita?

La precedente V4SV era venduta solo secondo le norme MSVA (Motorcycle Single Vehicle Approval), limitando il mercato al Regno Unito.

Tuttavia, il Managing Director di TVS, Sudarshan Venu, ha dichiarato a CNBC che tutti e sei i nuovi modelli saranno disponibili a partire dall’estate 2026 in Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e India.

Design e caratteristiche tecniche della nuova V4

Il nome definitivo non è ancora noto ma sappiamo trattarsi di uno dei sei nuovi modelli che nasceranno su tre nuove piattaforme motore. Le ultime immagini spia offrono la vista più chiara fino ad oggi del design finale.

Rispetto alle foto catturate a luglio senza la parte inferiore della carenatura, ora è visibile il profilo laterale completo .

Alcune imperfezioni nella carenatura e in vari componenti indicano che il prototipo non è ancora definitivo, in particolare scarico e sella posteriore .

I coperchi di generatore e frizione cromati circolari rimangono un segno distintivo Norton, ma la linea generale si allontana dal look quasi retrò della V4SV.

Norton V4SV

La moto è equipaggiata con un forcellone monobraccio , che mette in mostra le ruote OZ Racing rosso intenso , simili a quelle in alluminio forgiato della V4SV.

Le sospensioni sembrano a regolazione manuale, ma non è escluso che possano arrivare versioni dotate di regolazione semiattiva .

L'impianto frenante sembra sfruttare pinze Brembo Hypure.

Norton V4, forcellone monobraccio e silenziatori sotto il motore

Motore, prestazioni: sarà una sportiva da pista o da strada?

La capacità del motore non è ancora confermata. La V4SV montava un 4 cilindri a V di 72° di 1.199 cc , capace di circa 185 CV

Le nuove foto mostrano prese d’aria sotto i fari a LED , probabilmente per un sistema ram air , e un sistema di scarico con silenziatori sotto il motore .

Assenza di appendici aerodinaniche e manubri clip-on larghi e posizionati in modo confortevole suggeriscono che la V4 potrebbe essere sviluppata per offrire il meglio su strada, anziché in pista.

Presentazione ufficiale

La presentazione della nuova Norton V4 2026 è prevista per il 4 novembre 2025 all'EICMA di Milano.

Norton V4, le foto spia mostrano l'avanzamento dei collaudi

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 30/09/2025