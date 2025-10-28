Novità

Honda Forza 350, nuovi colori per il modello 2026

Avatar di Fabio Meloni, il 28/10/25

2 ore fa - Solo novità cosmetiche, per l'apprezzato scooter sport-GT "jap"

L'apprezzato scooter Sport-GT "jap" avrà solo novità cosmetiche, per il prossimo anno

Forza 350 2026 - Dopo l'aggiornamento tecnico di cui è stato oggetto lo scorso anno, Forza 350 si presenta al 2026 con un solo ritocco estetico, relativo alle colorazioni disponibili.

Forza 350

  • Pearl Falcon Gray
  • Pearl Cool White *NUOVO*
  • Mat Carnelian Red Metallic *NUOVO*
  • Mat Cynos Gray Metallic *NUOVO*

Forza 350 Special Edition (con Smart Top Case da 45 litri)

  • Pearl Nightstar Black *NUOVO*

Honda Forza 350 2026, tra i nuovi colori il bianco

Per chi non ricordasse quali sono state le novità introdotte col MY 2025, ecco un riassunto delle principali:

  • Strumentazione TFT da 5'' con connettività
  • Blocchetto comandi di sinistra retroilluminato

In attesa di conoscere il prezzo delle versioni 2026, ecco un ripasso sulle caratteristiche e sulla dotazione di serie:

  • Motore monocilindrico di 330 cc da 29 CV e 32 Nm
  • Cerchi di 15'' l'anteriore e di 14'' il posteriore
  • Sella a 780 mm da terra
  • Controllo di trazione
  • Parabrezza regolabile elettricamente
  • Presa USB-C nel vano portaoggetti
  • Sottosella illuminato
  • Impianto luci full LED
  • Avviamento keyless

Honda Forza 350 2026, tra i nuovi colori il nero, riservato però alla versione Special Edition con top case ''smart''

