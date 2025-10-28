Honda Forza 350, nuovi colori per il modello 2026

L'apprezzato scooter Sport-GT "jap" avrà solo novità cosmetiche, per il prossimo anno
Forza 350 2026 - Dopo l'aggiornamento tecnico di cui è stato oggetto lo scorso anno, Forza 350 si presenta al 2026 con un solo ritocco estetico, relativo alle colorazioni disponibili.
Forza 350
- Pearl Falcon Gray
- Pearl Cool White *NUOVO*
- Mat Carnelian Red Metallic *NUOVO*
- Mat Cynos Gray Metallic *NUOVO*
Forza 350 Special Edition (con Smart Top Case da 45 litri)
- Pearl Nightstar Black - *NUOVO*
Honda Forza 350 2026, tra i nuovi colori il bianco
Per chi non ricordasse quali sono state le novità introdotte col MY 2025, ecco un riassunto delle principali:
- Strumentazione TFT da 5'' con connettività
- Blocchetto comandi di sinistra retroilluminato
In attesa di conoscere il prezzo delle versioni 2026, ecco un ripasso sulle caratteristiche e sulla dotazione di serie:
- Motore monocilindrico di 330 cc da 29 CV e 32 Nm
- Cerchi di 15'' l'anteriore e di 14'' il posteriore
- Sella a 780 mm da terra
- Controllo di trazione
- Parabrezza regolabile elettricamente
- Presa USB-C nel vano portaoggetti
- Sottosella illuminato
- Impianto luci full LED
- Avviamento keyless
Honda Forza 350 2026, tra i nuovi colori il nero, riservato però alla versione Special Edition con top case ''smart''
Pubblicato da Fabio Meloni, 28/10/2025
