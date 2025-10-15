Novità

Honda CMX1100 Rebel, arriva un nuovo colore per i modelli 2026

Invariate nella tecnica le tre versioni, standard, "T" e "SE", che come in passato sono disponibili unicamente con cambio DCT

Honda CMX1100 Rebel - La gamma Honda 2026 si arricchisce di una nuova colorazione per la CMX1100 Rebel, modello custom tra i più apprezzati in Europa. Introdotte rispettivamente come model year 2021 e 2023, la CMX1100 Rebel e la CMX1100T Rebel hanno beneficiato di un profondo aggiornamento nel 2025con interventi mirati a migliorare le prestazioni, il comfort, l’ergonomia e la tecnologiaSempre lo scorso anno, la famiglia Rebel si è allargata con l’arrivo della CMX1100 Rebel SE, una versione arricchita con specchietti bar-end, cupolino coprifaro in tinta, soffietti in gomma per gli steli della forcella e parafango anteriore corto (accessori presenti nel catalogo ufficiale Honda).

Per il 2026, le tre Rebel 1100 mantengono il collaudato e grintoso bicilindrico parallelo di 1.084 cc, disponibile in Italia esclusivamente in combinazione con il cambio a doppia frizione DCT. Confermata la dotazione che comprende ride by wire, cinque modalità di guida delle quali due personalizzabili, schermo TFT a colori da 5” con Honda RoadSync, controllo di trazione e altro. L'unica variazione riguarda le colorazioni, con la Rebel standard disponibile in una nuova tinta.

CMX1100 Rebel DCT

  • Mat Beta Silver Metallic – *NUOVO*

Honda CMX1100 Rebel 2026

CMX1100T Rebel DCT

  • Iridium Gray Metallic

Honda CMX1100T Rebel 2026

CMX1100 Rebel S.E. DCT

  • Mat Ballistic Black Metallic con cerchi color bronzo

Honda CMX1100 SE Rebel 2026

