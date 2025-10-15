Honda CMX1100 Rebel, arriva un nuovo colore per i modelli 2026

Invariate nella tecnica le tre versioni, standard, "T" e "SE", che come in passato sono disponibili unicamente con cambio DCT

Honda CMX1100 Rebel - La gamma Honda 2026 si arricchisce di una nuova colorazione per la CMX1100 Rebel, modello custom tra i più apprezzati in Europa. Introdotte rispettivamente come model year 2021 e 2023, la CMX1100 Rebel e la CMX1100T Rebel hanno beneficiato di un profondo aggiornamento nel 2025, con interventi mirati a migliorare le prestazioni, il comfort, l’ergonomia e la tecnologia. Sempre lo scorso anno, la famiglia Rebel si è allargata con l’arrivo della CMX1100 Rebel SE, una versione arricchita con specchietti bar-end, cupolino coprifaro in tinta, soffietti in gomma per gli steli della forcella e parafango anteriore corto (accessori presenti nel catalogo ufficiale Honda).

Per il 2026, le tre Rebel 1100 mantengono il collaudato e grintoso bicilindrico parallelo di 1.084 cc, disponibile in Italia esclusivamente in combinazione con il cambio a doppia frizione DCT. Confermata la dotazione che comprende ride by wire, cinque modalità di guida delle quali due personalizzabili, schermo TFT a colori da 5” con Honda RoadSync, controllo di trazione e altro. L'unica variazione riguarda le colorazioni, con la Rebel standard disponibile in una nuova tinta.

CMX1100 Rebel DCT

Mat Beta Silver Metallic – * NUOVO *

Honda CMX1100 Rebel 2026

CMX1100T Rebel DCT

Iridium Gray Metallic

Honda CMX1100T Rebel 2026

CMX1100 Rebel S.E. DCT

Mat Ballistic Black Metallic con cerchi color bronzo

Honda CMX1100 SE Rebel 2026

