Honda CMX1100 Rebel, arriva un nuovo colore per i modelli 2026

Honda CMX1100 Rebel - La gamma Honda 2026 si arricchisce di una nuova colorazione per la CMX1100 Rebel, modello custom tra i più apprezzati in Europa. Introdotte rispettivamente come model year 2021 e 2023, la CMX1100 Rebel e la CMX1100T Rebel hanno beneficiato di un profondo aggiornamento nel 2025, con interventi mirati a migliorare le prestazioni, il comfort, l’ergonomia e la tecnologia. Sempre lo scorso anno, la famiglia Rebel si è allargata con l’arrivo della CMX1100 Rebel SE, una versione arricchita con specchietti bar-end, cupolino coprifaro in tinta, soffietti in gomma per gli steli della forcella e parafango anteriore corto (accessori presenti nel catalogo ufficiale Honda).
Per il 2026, le tre Rebel 1100 mantengono il collaudato e grintoso bicilindrico parallelo di 1.084 cc, disponibile in Italia esclusivamente in combinazione con il cambio a doppia frizione DCT. Confermata la dotazione che comprende ride by wire, cinque modalità di guida delle quali due personalizzabili, schermo TFT a colori da 5” con Honda RoadSync, controllo di trazione e altro. L'unica variazione riguarda le colorazioni, con la Rebel standard disponibile in una nuova tinta.
CMX1100 Rebel DCT
- Mat Beta Silver Metallic – *NUOVO*
CMX1100T Rebel DCT
- Iridium Gray Metallic
CMX1100 Rebel S.E. DCT
- Mat Ballistic Black Metallic con cerchi color bronzo