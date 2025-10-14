Novità in arrivo per le Honda CB650R e CBR650R 2026

Sia la naked che la sportiva stradale saranno disponibili solo con E-Clutch, accompagnate da nuove colorazioni

Honda si sta davvero dando da fare nell'ultimo periodo, presentando sul mercato un'abbondante quantità di novità. Dopo le CB1000F - e le 500, ma non è ancora certo l'arrivo sul nostro mercato - è il turno di due best seller per il colosso nipponico, ovvero la naked neo-retrò CB650R e la sportiva stradale CBR650R, che dal 2021 ad oggi detiene il primato di immatricolazioni europeo nella sua categoria, stando a quanto afferma il costruttore. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola.

Le 4 cilindri medie saranno solo con cambio E-Clutch

Dato che Honda ha recentemente rinnovato questi due modelli, per il 2026 non ci sono radicali cambiamenti, anzi si potrebbe dire che di cambiamenti dal punto di vista tecnico non ce ne siano affatto. Tutto confermato, dai motori 4 in linea tanto apprezzati alla ciclistica, passando per la tecnologia di bordo. La vera novità ha più a che fare con la commercializzazione dato che entrambi i modelli verranno venduti in Italia solamente in versione E-Clutch, la frizione elettronica che lavora al posto vostro in caso di partenze e arresti, ma anche nei cambi marcia. Per sapere come ne funziona e come va su strada vi rimando alla prova di Michele di qualche tempo fa.

Nuove colorazioni

Spesso, quando ci si stanca di un'ambiente di casa o dei capelli, basta dare una mano di colore per una sferzata d'energia in più. Personalmente preferisco ancora una bella tazza di caffé ma anche il nuovo arancione della CB650R non scherza. Battute a parte, i designer di Honda hanno messo a punto nuove colorazioni e grafiche per entrambi i modelli. Le denominazioni le trovate riassunte qui sotto, ma vi invito a sfogliare la fotogallery per guardarle tutte.

Honda CB650R 2026

Honda CB650R 2026 in Candy Energy Orange

La naked di media cilindrata, disponibile anche per patente A2, sarà proposta da Honda nelle seguenti colorazioni:

• Mat Gunpowder Black Metallic

• Mat Jeans Blue Metallic (con dettagli in ‘Graphite Black Metallic’)

• Candy Energy Orange (con dettagli in ‘Graphite Black Metallic’)

• Grand Prix Red (con dettagli in ‘Graphite Black Metallic’)

Honda CBR650R

Honda CBR650R 2026 in Gunpowder Black Metallic

La sportiva stradale - qui in comparativa con le rivali di segmento - sarà proposta in 2 colorazioni:

• ‘Mat Gunpowder Black Metallic’

• ‘Grand Prix Red’ (Tricolour)

