Vision Xpectra: a IAA 2025 svelato il concept futuristico di Avatr

L’ingresso nel segmento premium europeo non è un compito semplice per un nuovo marchio, ma Avatr (guarda la homepage di Avatr) ha scelto un palcoscenico di primo piano: il Salone dell’automobile di Monaco IAA 2025.
AVATR VISION XPECTRA: IL CONCEPT SBARCA IN EUROPA
Qui ha svelato la Vision Xpectra, una berlina concept lussuosa dalle dimensioni imponenti che richiama modelli come Rolls-Royce Phantom e Maybach. L’obiettivo dichiarato è dare forma a un linguaggio stilistico capace di distinguere Avatr nel panorama delle auto elettriche di fascia alta (guarda un altro concept a IAA 2025).
Avatr Vision Xpectra: il frontale massiccio e aerodinamico e le ampie superfici a vetri
DESIGN ESTERNO: PROPORZIONI AUDACI
La Avatr Vision Xpectra è stata progettata con un mix di solidità e leggerezza. Il frontale presenta fari a LED sdoppiati che si estendono verso i lati, collegandosi a un paraurti scolpito.
Ampie superfici a vetri
La grande superficie vetrata, con montanti sottili e parabrezza inclinato, crea una piacevole continuità di linee verso il cofano. Il profilo laterale è caratterizzato da cerchi in lega sovradimensionati, parafanghi squadrati e spalle posteriori larghe. Al retrotreno, un diffusore prominente rafforza l’aspetto atletico della show car.
Tra gli elementi distintivi:
- Illuminazione esterna che interagisce con l’ambiente e l’utente
- Cofano posteriore corto fuso con le linee muscolose
- Vetratura continua con effetto panoramico
Avatr Vision Xpectra: confortevole e luminoso abitacolo hi-tech gestito dall'intelligenza artificiale
INTERNI: HI-TECH E SCENOGRAFICI
L’abitacolo, accessibile tramite portiere senza montanti, si presenta come un ambiente futuristico e a dir poco teatrale. Il vetro prismatico diffonde una calda luminosità, mentre la configurazione a quattro posti integra soluzioni ricercate.
Tra le principali caratteristiche degli interni:
- Poggiatesta a effetto cuscino
- Display trasparenti con interfaccia dinamica
- Illuminazione ambientale personalizzabile
- Sculture a lamelle sulle portiere che si fondono con la plancia
Elemento centrale è il “vortice”, che ospita una entità digitale basata su intelligenza artificiale in grado di interagire con i passeggeri. Per quanto riguarda l'interfaccia, la ''corteccia'' sulla console centrale combina comandi touch e gestuali in un elemento circolare. Infine, i designer hanno creato anche accessori come bicchieri per champagne e bagaglio da viaggio in linea con l'atmosfera lussuosa degli interni.
Avatr Vision Xpectra: quattro posti, 5,84 metri di lunghezza, più di una RR Phantom EWB
Dimensioni da ammiraglia extra-lusso
Il prototipo misura 5,84 metri in lunghezza, 2,13 metri in larghezza e 1,41 metri in altezza, con un passo di ben 3,45 metri. Numeri che lo rendono comparabile a una Rolls-Royce Phantom EWB, superando modelli premium di marchi cinesi come Huawei e JAC.
Un vero e proprio manifesto di stile e tecnologia
Pur non essendo destinata alla produzione di serie, la Avatr Vision Xpectra funge da manifesto per il futuro design del marchio. Oggi Avatr offre berline e crossover con propulsione elettrica e range extender sviluppati con Changan, CATL e Huawei.
Entro il 2030, la gamma dovrebbe crescere fino a 17 nuovi modelli, confermando l’ambizione del brand di consolidarsi nel mercato globale. E questo concept potrebbe anticipare stile e contenuti tecnologici di futuri modelli di serie che vedremo nei prossimi anni. Voi cosa ne dite?