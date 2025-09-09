Vision Xpectra: a IAA 2025 svelato il concept futuristico di Avatr

Il brand cinese presenta al Salone dell'auto di Monaco questa show car con linee innovative e intelligenza artificiale, che anticipa stile e tecnologia del marchio asiatico

L’ingresso nel segmento premium europeo non è un compito semplice per un nuovo marchio, ma Avatr (guarda la homepage di Avatr) ha scelto un palcoscenico di primo piano: il Salone dell’automobile di Monaco IAA 2025.

Avatr Vision Xpectra: il concept di una maxi berlina elettrica con design e interni futuristici

Qui ha svelato la Vision Xpectra, una berlina concept lussuosa dalle dimensioni imponenti che richiama modelli come Rolls-Royce Phantom e Maybach. L’obiettivo dichiarato è dare forma a un linguaggio stilistico capace di distinguere Avatr nel panorama delle auto elettriche di fascia alta (guarda un altro concept a IAA 2025).

Avatr Vision Xpectra: il frontale massiccio e aerodinamico e le ampie superfici a vetri

La Avatr Vision Xpectra è stata progettata con un mix di solidità e leggerezza. Il frontale presenta fari a LED sdoppiati che si estendono verso i lati, collegandosi a un paraurti scolpito.

Ampie superfici a vetri

La grande superficie vetrata, con montanti sottili e parabrezza inclinato, crea una piacevole continuità di linee verso il cofano. Il profilo laterale è caratterizzato da cerchi in lega sovradimensionati, parafanghi squadrati e spalle posteriori larghe. Al retrotreno, un diffusore prominente rafforza l’aspetto atletico della show car.

Tra gli elementi distintivi:

Illuminazione esterna che interagisce con l’ambiente e l’utente

Cofano posteriore corto fuso con le linee muscolose

Vetratura continua con effetto panoramico

Avatr Vision Xpectra: confortevole e luminoso abitacolo hi-tech gestito dall'intelligenza artificiale

L’abitacolo, accessibile tramite portiere senza montanti, si presenta come un ambiente futuristico e a dir poco teatrale. Il vetro prismatico diffonde una calda luminosità, mentre la configurazione a quattro posti integra soluzioni ricercate.

Tra le principali caratteristiche degli interni:

Poggiatesta a effetto cuscino

Display trasparenti con interfaccia dinamica

Illuminazione ambientale personalizzabile

Sculture a lamelle sulle portiere che si fondono con la plancia

Elemento centrale è il “vortice”, che ospita una entità digitale basata su intelligenza artificiale in grado di interagire con i passeggeri. Per quanto riguarda l'interfaccia, la ''corteccia'' sulla console centrale combina comandi touch e gestuali in un elemento circolare. Infine, i designer hanno creato anche accessori come bicchieri per champagne e bagaglio da viaggio in linea con l'atmosfera lussuosa degli interni.

Avatr Vision Xpectra: quattro posti, 5,84 metri di lunghezza, più di una RR Phantom EWB

Dimensioni da ammiraglia extra-lusso

Il prototipo misura 5,84 metri in lunghezza, 2,13 metri in larghezza e 1,41 metri in altezza, con un passo di ben 3,45 metri. Numeri che lo rendono comparabile a una Rolls-Royce Phantom EWB, superando modelli premium di marchi cinesi come Huawei e JAC.

Un vero e proprio manifesto di stile e tecnologia

Pur non essendo destinata alla produzione di serie, la Avatr Vision Xpectra funge da manifesto per il futuro design del marchio. Oggi Avatr offre berline e crossover con propulsione elettrica e range extender sviluppati con Changan, CATL e Huawei.

Entro il 2030, la gamma dovrebbe crescere fino a 17 nuovi modelli, confermando l’ambizione del brand di consolidarsi nel mercato globale. E questo concept potrebbe anticipare stile e contenuti tecnologici di futuri modelli di serie che vedremo nei prossimi anni. Voi cosa ne dite?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/09/2025